La Primera Asturfútbol, cerca de perder a un equipo: el Urraca de Posada de Llanes, abocado a la desaparición

El Urraca, equipo de Posada de Llanes que esta temporada está inscrito en Primera Asturfútbol, está abocado a la desaparición. Lo reconoce la actual directiva en un comunicado en el que admite que están buscando "dar una solución legal al cierre del club". Lo que es seguro, salvo milagro de última hora, es que el primer equipo de la entidad no va a disputar el partido que le enfrenta mañana en La Corredoria al Vallobín y que está previsto para las 17.00 horas.

Se archiva el expediente a los jugadores del primer equipo

Los jugadores del equipo sénior habían sido expedientados por el club porque se negaban a jugar ese partido de mañana, pero en la Asamblea Extraordinaria celebrada ayer (aunque impugnada, por lo que pasó a ser meramente informativa) se aseguró que "ante la petición de los socios sobre el 'primer equipo', la Junta Directiva manifestó que se procedería al archivo inmediato del expediente incoado a los jugadores y el cuerpo técnico, e inmediata libertad, lo que se comunicará a la Federación el lunes, a primera hora". Muchos de los jugadores del equipo ya están comprometidos con otros clubes y ninguno de ellos tiene la intención de disputar el partido de mañana.

Una nueva Asamblea

La actual directiva tuvo que retirar los asuntos del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de ayer debido a que no se cumplieron los plazos para su convocatoria y pasó a ser tan solo informativa. Ahora tendrá que convocar otra "en tiempo y forma" y en ella la directiva, "instada previamente por un grupo de socios", incluirá como punto del día "dar una solución legal al cierre del club".

Rechazo a "una inversión que pudiera continuar con el club"

En el comunicado del club se explica que durante la Asamblea "se informó de las conversaciones mantenidas para tratar de una posible negociación con una inversión que pudiera continuar al club". Sin embargo, reconocen que ese punto "fue rechazado por los socios por entenderla inviable en el momento en que se encuentra el club".

La cantera, también liberada

También se libera a los jugadores de la cantera del Urraca: "Respecto a los jugadores de las categorías inferiores se accede, asimismo, a la petición de baja de la inscripción federativa, para que pueda ser reemplazada por otro club que pueda desarrollar su plena actividad".

Una difícil situación económica

En definitiva, el Urraca está a punto de la disolución debido a una deuda que se ha llegado a cifrar por gente conocedora de la situación del club en más de 300.000 euros, lo que provocó que durante el verano una junta auditora tomara el control del club, devolviéndole el cargo a la actual presidenta, Eugenia Menéndez, ante la gravedad de la situación financiera. La plantilla y el cuerpo técnico del Urraca se negaron a seguir en el equipo con esta directiva.

Otros socios del club estarían contemplando la posibilidad de fundar un nuevo club en Posada de Llanes la próxima temporada, aunque lo primero será disolver el actual.