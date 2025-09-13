El Vetusta visita Castro Urdiales para medirse al Sámano
A. L.
Oviedo
El Vetusta busca hoy (17.00 horas) su segunda victoria en las dos jornadas que van de Liga en Segunda Federación. En esta ocasión lo hará en el campo del Sámano, en Castro Urdiales (Cantabria). El Lealtad, por su parte, juega mañana (17.00) en el campo de la Sarriana.
