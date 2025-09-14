2-2: Avilés y Sporting empatan en Mareo en un vibrante derbi
Las rojiblancas, que llegaron a ponerse con dos tantos de ventaja, no supieron gestionar su ventaja en el marcador
D. Blanco
Sporting y Avilés firmaron ayer las tablas en Mareo en un encuentro vibrante, en el que las rojiblancas llegaron a tener dos goles de ventaja respecto al cuadro blanquiazul. Las locales golpearon a las primeras de cambio gracias a una caída dentro del área de Abril, señalando la pena máxima la colegiada del encuentro. La propia Abril cogía la responsabilidad desde los once metros y batía por bajo a Elena Casao para colocar el 1-0 en el marcador.
No podían comenzar las cosas para un Sporting que en el minuto 24 volvía a poner tierra de por medio, con un centro de Nuria Cueto cabeceado por Ainhoa Corredor, que Elena Casao era incapaz de despejar. Tras un arranque devastador con dos goles en contra, el Avilés despertó y recortó distancias rápidamente en el marcador por medio de Padrilla, que aprovechaba un mal despeje rojiblanco para plantarse delante de Alba Fuertes y, con sutileza, picaba el balón por encima de la guardameta sportinguista.
Tan solo le harían falta quince segundos del segundo periodo al Avilés para empatar el partido, aprovechando Lobo un nuevo error defensivo del Sporting para adelantarse a Alba Fuertes, regatear a la portera rojiblanca y, a portería vacía, colocar el 2-2. De ahí en adelante las rojiblancas tuvieron múltiples ocasiones para conseguir desnivelar la contienda, pero fueron incapaces de batir a la guardameta avilesina.
Ficha técnica
Sporting de Gijón: Fuertes, Sofía, Yaiza, Andreu (Rosa, min. 46), Mariuca (Ana, min. 69), Testa (Sandra, min. 69), Abril, Ainhoa, Cueto, Arratia (Ari, min. 86) y De Diego (Ávila, min. 55).
Real Avilés Industrial: Elena Casao, Goretti, Eli, Lobo, Pali (Noa, min. 83), Daniela (Tati, min. 77), Carballo, Laura Tomas, Igle, Pradilla (Sara, min. 67) y Cristina.
Goles: 1-0, min. 4, Abril. 2-0, min. 24, Ainhoa Corredor. 2-1, min. 28, Pradilla. 2-2, min. 46, Lobo.
Árbitra: Alba Ruiz (comité asturiano). Amonestó a las visitantes Laura Tomas y Daniela
Campo 5 de la Escuela de Fútbol de Mareo: unos 100 espectadores.
