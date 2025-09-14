Análisis de Osasuna B, el rival de hoy del Avilés: ojo con una joya curtida ya en Segunda División

El Avilés vuelve esta mañana al Suárez Puerta para medirse a uno de los cuatro filiales que tiene en su grupo de Primera Federación, el Osasuna B. El conjunto navarro, que suma cuatro campañas en el tercer nivel del fútbol nacional, es una de las grandes canteras de España y, muestra de ello, es el talento que tienen muchas de sus piezas. Con un entrenador, Santi Castillejo, más que asentado en el club, con ocho temporadas como rojillo, los de Pamplona aterrizan en tierras asturianas con cuatro de seis puntos, aunque hay que decir que tiene puntos débiles ante los que los blanquiazules pueden sacar ventaja. El duelo, eso sí, no será sencillo. Aquí puedes leer algunas de las claves del rival de los avilesinos:

Su estrella

Ander Yoldi es la nueva gran esperanza de la cantera de Tajonar. A pesar de ser uno de los más veteranos del filial rojillo, su currículum le hace estar llamado a tener oportunidades en el primer equipo. De hecho, el año pasado estuvo cedido en el Córdoba, en Segunda División, donde disputó 40 partidos, aunque tan solo 1.200 minutos. Aún así, en los dos primeros partidos de Osasuna B se ve que es el futbolista con mayor talento de su ataque. Caído a la banda izquierda, utiliza su gran zancada para caer a posiciones interiores y generar mucho peligro. Tal es su importancia que, muchas veces, Castillejo diseña su salida de balón para tratar de dejar al extremo en uno contra uno ante el lateral rival.

El sistema

Osasuna B sale de inicio con un 4-2-3-1, con un mediapunta que no suele aparecer mucho en juego. Hay veces, eso sí, que forma, para sacar la pelota, con defensa de tres, ya sea bajando a uno de los pivotes a la línea defensiva u obligando al lateral izquierdo a quedarse en defensa, dando así más libertad al de la otra banda. Lo que no suele aprovechar en exceso es su juego interior.

El modelo de juego

Una de las cosas que más llama la atención de Osasuna B es la intensidad de su presión adelantada. Tanto su delantero centro como su mediapunta muerden a los centrales rivales cuando estos tienen la pelota en los pies, por lo que obligarán a sacar su mejor versión a Babin y Borja Granero. Además, los de Pamplona nunca rifan el balón y siempre sacan la pelota con sus defensas. Es muy complicado ver a su portero sacando el balón en largo.

Ojo con los cambios

Llama la atención que el máximo goleador de Osasuna B es un delantero que suma poco más de 50 minutos de juego. Saliendo como revulsivo el punta las dos dianas del filial navarro esta campaña, sentenciando el encuentro ante Unionista y rescatando un empate ante el Ourense. El ariete tiene, además, una gran historia de superación detrás. González sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda durante la pasada temporada y pasó más de un año fuera de los terrenos de juego. Tal es así que, aunque ya lleva dos campañas en Tajonar, su debut con la camiseta rojilla se produjo en el primer encuentro de esta campaña. De él destaca, además de su oportunismo en el área, su capacidad para ganar duelos gracias, en gran parte, a su altura. Es ideal para, en partidos cerrados, colgar centros al área y que el ariete resuelva la papeleta.

Poca fluidez con balón

Si algo le falta a este Osasuna B es fluidez con pelota. Los de Pamplona son contundentes atrás, tiene un bloque compacto y caen bien a las bandas, pero cuando el rival se muestra férreo atrás no tiene la suficiente fluidez con balón para romper la defensa rival. Eso puede ser un gran punto a favor del Avilés, que si muestra la contundencia de la pasada jornada ante el Lugo, tendrá mucho ganado.