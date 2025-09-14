Dani Vidal, tras conseguir su primera victoria en el banquillo del Avilés: "Nuestra gente ya se merecería los tres puntos"

Tras conseguir su primera victoria en el banquillo del Avilés, Dani Vidal se mostró contento con la actuación de sus jugadores, aunque lamentó algún error de los suyos que cerca estuvo en convertirse en un disgusto. Además, el técnico destacó las actuaciones de hombres como Santamaría o Adri Gómez. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

“Hemos tenido una buena entrada al partido, no solo por sensaciones, si no por ocasiones. Antes del gol tuvimos alguna situación de peligro. Cuando nos adelantamos en el marcador ellos dieron un paso hacía adelante, el partido se iguala, pero desde las transiciones tuvimos varias acciones de peligro. En esta categoría si no metes tus ocasiones el rival te puede generar, más un equipo como Osasuna B, que tiene jugadores jóvenes con muchísimo talento. Un error nuestro, que no nos fuerzan, acabó en un tiro al palo que podría haber sido el empate. En el segundo tiempo salimos con la mentalidad clara de ir a por el segundo gol. Hubo situaciones para haberlo metido antes, pero es una categoría complicada. Estoy contento por la victoria y por darle los tres puntos a nuestra gente, que ya se los merecía”.

El mejor partido del Avilés este año

“El equipo ha hecho un partido muy completo. Salvo en errores puntales contra la Ponferradina, sobre todo en la fase ofensiva, creo que estuvimos muy bien. En Lugo el escenario era completamente bien, aunque creo que el equipo hizo un partido completo. La mentalidad es buena, hemos ganado una semana más de entrenamientos y eso hace que el equipo vaya creciendo. Hoy hemos tenido el acuerdo de cara a puerta que nos faltó otros días”.

Crecimiento del equipo

“Una de las cosas que me animó a venir al Avilés fue el nivel que creo que puede llegar a tener esta plantilla. Son jugadores que se adaptan a mi idea, que pueden competir perfectamente en la categoría. Si no hubiese visto eso igual hubiese decidido esperar. El equipo ha entrado bien en la categoría y creo que tiene muchísimo margen de mejora”.

La polivalencia de Adri Gómez

“Me encantan los jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, eso te da margen de maniobra y te permite estar cubierto en caso de lesiones o sanciones. Con Adri ganamos una variante más y, en función de lo que vayamos necesitando, podrá jugar tanto en el centro del campo como de central”.

Las ocasiones del rival

“El rival tuvo las suyas, acabar un partido sin que te generen es prácticamente imposible. Tenemos margen de mejora, hubo situaciones de peligro en la que no nos forzaron. Una acción de esas te puede igualar el partido. Tenemos que mejorar en ello”.

Cambios con mentalidad ofensiva

“Por mi manera de ver el fútbol me gusta presionar, que haya transiciones, y eso hace que el desgaste físico del centro del campo para arriba sea algo. Si no queremos perder ese nivel físico lo más normal es que se vean muchos cambios de la gente de arriba”.

Unionistas, próximo rival del Avilés

“Vamos a disfrutar de la victoria de hoy lo primero. Mañana ya pensaremos en Unionistas. Es, a nivel histórico, uno de los mejores locales en Primera Federación, yo lo ha sufrido en mis carnes”.

Preocupación con Babin

“Veremos como evoluciona en las próximas horas. Creo que solamente es el golpe, seremos cautos. Esperemos que sea lo menos posible.

La actuación de Santamaría

“Santamaría es un jugador que desconocía antes de venir al Avilés, pero desde que he llegado le he visto muchos registros diferentes. Antes se le encasillaba más como un segundo delantero porque entre líneas sabe moverse muy bien, aunque igual le cuesta la profundidad y la capacidad de trabajo. Está poniendo mucho de su parte”.