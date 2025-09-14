Gete pasa a la historia del Avilés: el cántabro decide la primera victoria blanquiazul en Primera Federación

Gete ha escrito, en mayúsculas, su nombre dentro de la historia del Avilés. El cántabro ha sido, con un gran cabezazo, el autor del primer gol de los blanquiazules en Primera Federación que, además, se ha transformado en la primera victoria del club en la categoría. Los avilesinos, comandados por Cayarga, Santamaría e Isi Ros, firmaron su mejor partido hasta la fecha, mirando siempre a la portería rival y teniendo ocasiones como para que la ventaja fuese mayor aún. Dani Vidal ha encontrado la línea, en la tercera jornada, la línea que debe seguir su equipo para trata de conseguir sus objetivos.

La gran sorpresa en el once inicial de Dani Vidal fue la entrada de Isi Ros como titular, sentando a Quicala. El tiempo le dio a la razón al catalán. El murciano fue indetectable para la defensa de Osasuna B, que no sabía como frenarle. Los blanquiazules fijaban las bandas con Guzmán Ortega por la derecha y Raúl Hernández en el otro costado, dándole al extremo libertad total para caer por dentro. Raúl Chasco dudaba siempre que tenía que enfrentarle, por si le saltaba Ortega podía atacarle la espalda y generar una ocasión de peligro. Estuvo inteligente el blanquiazul para aprovechar esa duda y desequilibrar, desde esa ventaja, el encuentro para los avilesinos.

Avilés 2 0 Osasuna B 1-0, min. 14: Gete. 2-0, min. 84: Mikel, en propia puerta. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (2), Babin (2), Adri Gómez (1), Campabadal (1);

Kevin Bautista (2), Gete (2);

Isi Ros (2), Cayarga (2), Raúl Hernández (1);

Santamaría (2) CAMBIOS Borja Granero (1) por Gete, min. 60. Raúl Rubio (1) por Isi Ros, min. 60. Pablo Álvarez (1) por Cayarga, min. 71. Natalio (1) por Santamaría, min. 79. Alineación Osasuna B Stamatakis (2);

Arguibide (1), Mikel (1), Jiménez (1), Raúl Chasco (1);

Auría (1), Mauro (1);

Pedroarena (1), Jon García (1), Ander Yoldi (1);

Lumbreras (1) CAMBIOS Dani González (1) por Lumbreras, min. 60. Arroyo (1) por Pedroarena, min. 60. Garin (1) por Auria, min. 68. Santos (s. c.) por Mauro, min. 83. Aly Kall (s. c.) por Jon García, min. 83. Álvaro Juncal (Comité gallego). Amonestó al local Adri Gómez. Suárez Puerta.

El Avilés quería mandar en su feudo y eso se notó desde los primeros compases. Los blanquiazules se volcaron en ataque comandados por un buen Cayarga y Santamaría, que se notaba que olían la sangre en el rival. Además, Kevin Bautista, desde la sala de máquinas, estuvo muy acertado a la hora de generar juego. El gijonés protagonizó dos de las más claras del encuentro, aunque hay que destacar que Stamatakis, meta rival, estuvo muy acertado bajo palos. Eso sí, tras las dudas generadas en la primera jornada ante la Ponferradina, la imagen mostrada por los avilesinos fue totalmente diferente. Duros en los duelos, conseguían recuperar con rapidez la pelota para plantarse lo antes posible en el tercio de campo rival.

Estuvo especialmente participativo desde la mediapunta Cayarga, de cuyas botas salió la asistencia del primer tanto de la historia del Avilés en Primera Federación. Ya habían avisado los de Dani Vidal con el balón parado y, en un córner botado por el avilesino, Gete se hizo gigante para, atacando el primer palo, imponerse a todo el mundo y, de cabeza, poner su nombre en los libros de historia del club. Su celebración, con rabia y enseñando el escudo, fue muestra de la necesidad que tenía el equipo de este primer gol, el resultado de una primera parte soberbia.

La ventaja no fue mayor al descanso gracias al ya buen citado trabajo de Stamatakis, que desesperó a los delanteros blanquiazules. Santamaría y Cayarga pusieron contra las cuerdas al guardameta griego, inmenso bajo palos para repeler todos los disparos rivales. Dani Vidal, además, apretaba a los suyos para que no escatimasen esfuerzos a la hora de irse al ataque, consciente de que sus jugadores estaban en estado de gracia. Isi Ros protagonizó varias arrancadas que provocaron los aplausos del Suárez Puerta.

Osasuna B, maniatado en la primera mitad

Por su parte, el Osasuna, que acabó mejor la primera mitad, estaba totalmente maniatado. Tuvo una, en un peligro mano a mano, Lumbreras, pero Álvaro Fernández tapó bien su palo para que la ocasión no fuese a más. Otra, de Jon García, pegó en el poste. Aún así, la sensación era de que el Avilés tenía totalmente controlado el encuentro.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación / Mario Canteli

El árbitro, que echó amarilla a Adri Gómez, muy correcto en el centro de la zaga, fue a revisar, casi cuando ambos equipos se iban a ir al descanso, un posible penalti por mano del Avilés, pero, tras acudir al monitor, decidió que no había pasado nada. Con ello los blanquiazules cerraban sus mejores 45 minutos desde que Dani Vidal está en el banquillo del Suárez Puerta.

Hay que destacar, más allá de los "highlights" ofensivos, el trabajo en la presión de hombres como Cayarga o Isi Ros. Al avilesino, además, se le vio con ciertas molestias físicas y, a pesar de ello, no escatimó ninguna carrera. Esas carreras dieron, en gran parte, tranquilidad al Avilés en una segunda parte en la que no sufrieron gracias a no regalar esfuerzos a la hora de morder en la presión. Dejando a Osasuna metros para que adelantase sus líneas, los blanquiazules sabían cuando morder para robar y, con la velocidad de sus bandas, plantarse rápidamente en campo rival.

Cambios con vocación ofensiva

Tocó Dani Vidal el esquema en el minuto 60, pasando a Adri Gómez a la sala de máquinas y sacando a Borja Granero, el que apunta a ser el central titular junto a Babin, al eje de la zaga. Además, sorprendió colocando en la banda a Raúl Rubio, ya recuperado de sus molestias, aunque con libertad para cambiar su posición con Santamaría y caer a zona central. Eso sí, los cambios dieron fe de la ambición de este Avilés. A pesar de ir por delante en el marcador, los hombres que entraron de recfresco, más allá de Granero, fueron de una marcada vocación ofensiva.

El Avilés tuvo varias ocasiones para terminar de cerrar el encuentro, pero faltó estar más acertados en el área rival. Santamaría aprovechó una acción de pillo de los blanquiazules, que sacaron rápidamente una falta, pero su disparo pegó en un defensa. Cayarga también tuvo un par, aunque sin suerte.

Los quince minutos finales sí que tuvieron un marcado color rojillo, en gran parte por la urgencia que tenía Osasuna B de igualar la contienda, pero, para controlar los envites rivales, Babin dio una lección de veteranía. Ya fuese a campo abierto o en la defensa del área, el central fue un obstáculo insalvable para el ataque de los de Santi Castillejo.

Natalio cumplió sus 200 encuentros

La gran ovación del encuentro, más allá de la celebración del tanto de Gete, se la llevó Natalio. El valenciano, capitán del club, cumplió su partido número 200 como blanquiazul, escribiendo su nombre, como el centrocampista cántabro, en la historia del conjunto avilesino.

Sentenció el Avilés el encuentro en el minuto 84. Centró Raúl Hernández para el propio Natatlio, que no llegó a rematar por un palmo. Por suerte, Mikel si tocó la pelota, provocando que el balón acabase en el fondo de las mallas.

El Avilés firmó así su primera victoria en Primera Federación y, quizás más importante, mostró su mejor imagen a las órdenes de Dani Vidal. Con una clara vocación ofensiva, los blanquiazules superaron con claridad a Osasuna B. Gran encuentro de nombres como Santamaría, Cayarga y Kevin Bautista, que muestra la línea que debe seguir el club si quiere competir en esta categoría. Ahora toca preparar el siguiente reto, el encuentro del próximo domingo ante Unionistas.