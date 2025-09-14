Habla el autor del primer tanto de la historia del Avilés en Primera Federación: "Casi llevaba desde alevines sin meter un gol"
Gete, que abrió la lata ante Osasuna B, destaca la buena imagen del equipo: "Hubo ocasiones para tener una ventaja mayor"
“Casi llevaba sin marcar desde que era alevín, por eso hay que celebrarlo bien, que no sabes cuando va a ser el último”, bromea Álvaro Gete, el gran héroe de la primera victoria del Avilés en Primera Federación. El cántabro fue, con un buen cabezazo, el encargado de abrir la lata ante el filial de Osasuna. Su tanto, además, es el primero del club en su nueva categoría y el primero de su cuenta personal con la camiseta blanquiazul. “Se ha hecho de rogar mi primer gol. Estoy muy contento, ahora vamos a disfrutar de ello y de lo más importante, los tres puntos”, señala el futbolista antes de abandonar el Suárez Puerta.
El centrocampista cántabro quiso destacar la buena imagen de su equipo ante Osasuna B. “Salimos bien, antes de anotar mi gol tuvimos varias ocasiones para tener mayor ventaja en el marcador. Eso sí, es verdad que tuvimos dos despistes que hicieron que ellos se creciesen, pero creo que en general la primera parte fue buena. En la segunda también salimos bien. Ellos tuvieron que apretar, pero lo solventamos”, analiza el pivote, que destaca la buena cosecha de puntos que lleva el Avilés en su inicio de liga, con 4 de los 9 puntos posibles ya en el casillero. “Teniendo en cuenta que arrancamos contra dos cocos no está nada mal. Un punto de seis estaba bien, pero había que hacerlo bueno en casa y así ha sido”, indica.
Con la de hoy es ya la segunda portería a cero del Avilés en Primera Federación, algo que Gete también quiso poner en valor. “Si conseguimos seguir con esa racha significa que un punto lo vamos a tener siempre, así que hay que seguir así”, subrayó el centrocampista, que suma tres encuentros como titular. “Hoy ha sido el partido en el que más cómodo me he sentido y creo que el mejor que he jugador. Ahora toca seguir así”, sentencia.
