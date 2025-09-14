EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Actualizado: 14/09/2025 13:06 Ver galería > Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación Mario Canteli Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.