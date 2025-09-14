EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Ver más galerías relacionadas
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.
Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.