Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Ver más galerías relacionadas

16

Final de la Copa Asturfubol

13

I Trofeo Gravel San Tirso de Abres

22

FOTOS: Ambientazo en Asturias para seguir una jornada de ciclismo con la Vuelta a España

11

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina

49

EN IMÁGENES: Descenso a nado de la ría de Navia

4

Cerca de 150 aficionados del Lealtad ya animan por el ascenso tras nueve horas de bus hasta Badajoz

23

EN IMÁGENES: Impresionantes colas para asistir a la final por el ascenso del Avilés

16

EN IMÁGENES: Así logró el ascenso el Círculo Gijón Baloncesto

18

EM IMÁGENES: Multitudinario recibimiento al Avilés en su llegada al campo del Rayo Majadahonda

17

Colas en el Suárez Puerta para el duelo del Avilés frente al Antoniano con el sueño de seguir adelante en la pelea por el ascenso

6

Los ganadores de la XtremeLagos

16

El Lealtad celebra una victoria en el campo del Mosconia que puede valer un play-off de ascenso a Segunda Federación

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Ver galería >

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

EN IMÁGENES: Así se celebró el primer gol de la historia del Avilés en Primera Federación

Mario Canteli

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

Gete protagonizó el primer gol en la historia del Avilés en Primera Federación. El cántabro se impuso a todos en un córner para, de cabeza, adelantar al conjunto blanquiazul. La asistencia fue de Cayarga.

stats