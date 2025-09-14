Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Oviedo se mete en las semifinales de la Copa Iberdrola

El Club Bádminton Oviedo cerró ayer la primera jornada de la Copa Iberdrola con tres triunfos que le sitúan de nuevo entre los cuatro mejores equipos de España. El conjunto ovetense superó con autoridad la fase de grupos al imponerse por 5-0 al Benalmádena y por 4-1 al Soria CS24. En los cuartos de final, el equipo asturiano se midió al Athlos de Ourense y firmó un 3-0 que le da el pase directo a semifinales por octava edición consecutiva. La jornada estuvo marcada por el debut de las juveniles Belén Soto y Deva García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
  4. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  5. El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
  6. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  7. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  8. Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Paternain hace historia

Jepchichir resucita los fantasmas de Assefa y Paternain hace historia

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

El primer gran concierto de las fiestas de San Mateo desata la nostalgia rockera en Oviedo: ¡¡Puxa "Europe"!!

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Los últimos pasos de la "rutona" allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

Crónicas Gijonesas: Botellas, limpieza y patatas

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

Adecuar la antigua sede de la Fundación Metal para convertirla el centro municipal de Nuevo Roces costará más de medio millón

Gonzalo Míguez, coordinador de Protección Civil en Oviedo: "Me voy con orgullo después de veintiún ‘sanmateos’"

Gonzalo Míguez, coordinador de Protección Civil en Oviedo: "Me voy con orgullo después de veintiún ‘sanmateos’"

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios

Los titulados en FP en Asturias ya logran empleo con más facilidad que los universitarios
Tracking Pixel Contents