El Oviedo se mete en las semifinales de la Copa Iberdrola

El Club Bádminton Oviedo cerró ayer la primera jornada de la Copa Iberdrola con tres triunfos que le sitúan de nuevo entre los cuatro mejores equipos de España. El conjunto ovetense superó con autoridad la fase de grupos al imponerse por 5-0 al Benalmádena y por 4-1 al Soria CS24. En los cuartos de final, el equipo asturiano se midió al Athlos de Ourense y firmó un 3-0 que le da el pase directo a semifinales por octava edición consecutiva. La jornada estuvo marcada por el debut de las juveniles Belén Soto y Deva García.