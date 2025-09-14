El Oviedo se mete en las semifinales de la Copa Iberdrola
El Club Bádminton Oviedo cerró ayer la primera jornada de la Copa Iberdrola con tres triunfos que le sitúan de nuevo entre los cuatro mejores equipos de España. El conjunto ovetense superó con autoridad la fase de grupos al imponerse por 5-0 al Benalmádena y por 4-1 al Soria CS24. En los cuartos de final, el equipo asturiano se midió al Athlos de Ourense y firmó un 3-0 que le da el pase directo a semifinales por octava edición consecutiva. La jornada estuvo marcada por el debut de las juveniles Belén Soto y Deva García.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores