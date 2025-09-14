Rally Blendio Princesa de Asturias: Jürgenson gana por delante de Pardo y Suárez Cohete en otra emocionante jornada

Con la victoria del joven estonio Romet Jürgenson finalizó ayer el rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, quinta prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallies. Invitado por el equipo Past Racing, Jürgenson (Fiesta Rally2) protegido del inglés Malcolm Wilson, director de M-Sport, acudió a Asturias para participa en uno de los rallies más emblemáticos de España.

Suárez Cohete demostró su gran calidad

Líder de la carrera al final de la primera jornada disputada el viernes por el Occidente, durante la etapa de ayer en la que se disputaron seis cronometradas aguantó la presión ejercida por Suárez Cohete (Skoda Fabia RS Rally2), demostró su gran calidad de piloto como campeón del mundo junior y finalizó la competición con 1 minuto y 21 segundos de ventaja sobre el segundo.

Javier Pardo superó a su jefe de filas

Sorprendentemente, este no era otro que el gallego Javier Pardo que, tras la penalización de un minuto impuesta a Suárez Cohete, superó a su jefe de filas en el equipo Skoda Recalvi. El praviano, seis veces ganador de este rally, remontaba al estonio, pero atajar en una corta zona de un tramo le acarreó la penalización que dejaba la victoria en manos del piloto del Ford Fiesta Rally2.

Muchas penalidades

Para el praviano del Skoda Fabia RS Rally2, que marcó seguidos los dos primer scratchs de la etapa de ayer disminuyendo su diferencia con Jürgenson, las penalidades no terminaban ahí y en la última cronometrada del rally sufrió una avería, perdió más de 40 segundos para terminar tercero. El equipo Skoda Recalvi, dado que Jürgenson no tomaba puntos ni bloqueaba, se llevaba los máximos puntos del campeonato de marcas, Suárez los 3 puntos del TC+ y de su segundo puesto en el S-CER y Pardo afianzaba su liderato al contar su resultado como una victoria, a lo que sumaba 2 puntos más del TC+.

La penalización acaba con la remontada de Cohete

En el quinto del día, el más rápido fue el estonio, que recuperaba así algo de tiempo al praviano. Aún quedaban tres tramos y con diferencias ajustadas todo podio suceder. Pero llegó la penalización, y ahí acabó la remontada de Suárez Cohete. Miguel García ganó la Peugeot y Fernando Daparte la Clio.