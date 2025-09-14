El Royal Premium gana el derbi al Grupo, victoria del Horizonte y empate del Vetusta

La jornada en el grupo B de la Primera Nacional de balonmano trajo mucha emoción para los equipos asturianos. En el derbi gijonés, el Royal Premium ganó en la cancha del Grupo por 25-26 un duelo muy disputado. Tanto fue así que ninguno de los dos equipos fue capaz de lograr ventajas importantes en el marcador en ninguna fase del partido, jugándose todo en los últimos instantes y cayendo finalmente del lado del equipo que hacía de visitante. El Horizonte Atlética fue el que resolvió su partido con más solvencia, ganando en el avilesino pabellón de La Magdalena por 25-21 al Lafuente Pereda Ciudad de Santander. El Auto-Center Principado Vetusta, por su parte, empató a 27 en el polideportivo de La Florida frente al Recoletas Arroyo Cabero Edificaciones.