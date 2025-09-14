Así ha sido la segunda jornada de Tercera

LLANES 1 PRAVIANO 1 Llanes: Álex (2);_Pedro Bayón (2), Thomas (2), Landry (2), Varela (2), Gonzalo (2), Borja (2), Richi (2), Bamba (2), Ivanchu (2) y Mundaka (2). Cambios:_Wade (2) por Bamba, min. 39. Saúl_(2) por Borja, min. 75. Álvaro Viña (2)_por Mundaka, min. 80 Praviano: Fall (2);_Mateo González (2), Dani Lara (2), Alberto Rodríguez (2), Luis Nuño (1), Juan Menéndez (2), Fernando Villar (2), Adri del Oso (2), Jorge Argüelles (2), Tomás González (2) y David Pastur (2). Cambios:_Oriol_Ruiz (1) por Luis Nuño, min. 46. Iza (1) por Tomás González, min. 61. Javier Fernández (1)_por Adri del Oso, min. 67. Carlos Fernández (s.c.) por Alberto Rodríguez, min. 85. Sergio García (s.c.) por David Pastur, min. 85. Goles:_0-1, min. 7:_Juan_Menéndez. 1-1, min. 42:_Borja. Árbitro: Martínez Illescas (Oviedo). Amonestó a los locales Bamba, Gonzalo,Thomas, Ivanchu y Landry, y al visitante Alberto Rodríguez. San José:unos 140 espectadores.

Manuel Agustín

El Llanes volvió a Tercera Federación jugando en su campo, San José, y empató un partido igualado en el que el conjunto local acabó mejor que su rival.

Colunga: Javi Delgado (2); Hugo Jiménez (1), Saúl Fernández (2), Rodrigo Gutiérrez (2), Hugo Díaz Trigueros (2), Abel Fernández (2), Jandro (3), Nico Fernández (2), Diego Blanco (2), David Moreno (1), Pedro Álvarez (2). Cambios: Miguel Rodriguez (1) por Nico Fernández, min. 66. Guillermo Alonso (1) por David Moreno, min. 66. Álvaro Fernández (1) por Hugo Jiménez, min. 89. Abraham a Ferreres (1) por Abel Fernández, min. 89. Siero: Enol Muñiz (1);_Hugo Donate (1), Aitor Ferrero (1), Ignacio García (1), Eduardo Martínez (1), Roberto Gamarra (2), Nicolás Vega (1), Daniel Fernández (1), José Álvarez Santuillo (1), Carlos Figaredo (1) y Roberto Vigil (1). Cambios:_ Moisés Medri (1) por Eduardo Martínez, min. 34.Alejandro Blanco (1) por Daniel Fernández, min. 57. Juan Fernández (1) por José Álvarez Santuillo, min. 57. Roberto Villa (1) por Nicolás Vega, min. 70. Guillermo Fani (1) por Roberto Vigil, min. 70. Goles: 1-0, min. 45:_ Alejandro Fernández. 2-0, min. 50:_Alejandro Fernández. Árbitro:_González Cueto (Avilés). Expulsó con roja directa a Luis Rueda, entrenador visitante, en el min. 59. Amonestó a los locales Pedro Álvarez, Alejandro Fernández, Hugo Díaz, Rodrigo Gutiérrez y Miguel Rodríguez, y a los visitantes Aitor Ferrero, Hugo Donate y Alejandro Blanco. Santianes:_unos 200 espectadores.

Keith Thompson

El partido entre el Colunga y el Siero fue igualado en su tramo inicial, en el que los dos equipos se acercaron al área rival pero sin chutar a puerta. Todo cambió cuando Jandro, en el minuto 45, metió un golazo tras salir de un regate en el centro del campo y disparar a puerta para hacer el primer tanto. En la segunda parte, el dominio comenzó siendo local y el propio Jandro marcó un gol de falta para dejar el choque casi sentenciado. El Sierolo intentó después, pero estuvo negado de cara a puerta.

Titánico: Erik (3); Álex García (3), Hornás (2), Pablo Flores (2), Barbón (2), Joan (3), Laine (2), Eloy Ordóñez (2), Ian (2), Lele (2) y Samu Armayor (2). Cambios: Nico (2) por Eloy Ordóñez, min. 46. Pablo Fernández (2) por Lele, min. 63. Damián (1) por Samu Armayor, min. 67. Denzel (1) por Ian, min. 70. Lenense: Diop (3); Iago (2), Filip (2), Blanco (2), Merayo (2), Korka (2), Bryan (2), Naredo (2), Dani Pérez (2), Vicente (3) y Momo (3). Cambios: Pablo Sánchez (2) por Naredo, min. 30. Dani (1) por Filip, min. 64. Lucas (1) por Bryan, min. 64. Álex (s.c.) por Vicente, min. 80. Simón (s.c.) por Dani Pérez, min. 80. Goles: 0-1, min. 26: Vicente. 1-1, min. 33: Samu Armayor. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Amonestó a los jugadores del equipo local Hornás y Barbón, y a los visitantes Blanco, Momo, Lucas y al delegado de equipo Juan Rodriguez. Las Tolvas: 250 espectadores.

J. Suárez

El Lenense dominó durante la primera media hora de juego y se adelantó en una acción que nació de una falta en su propio campo. El saque en largo sorprendió a la zaga local y Vicente, ante la salida del meta, definió con un disparo raso y ajustado.

El Titánico reaccionó rápido y, siete minutos después, Samu Armayor restableció la igualdad. La jugada nació de un balón interior de Eloy, que dejó solo a Armayor. El delantero se plantó en el área y, ante la salida de Diop, picó el balón. A partir del empate el encuentro se equilibró, aunque tras el descanso fueron los locales quienes gozaron de las mejores ocasiones. El Titánico dispuso incluso de un penalti tras un derribo de Merayo sobre Pablo Flores, pero el lanzamiento de Samu Armayor lo desvió Diop a córner con una gran intervención.

Avilés Stadium: Hugo Escobar (2); Chechu Suárez (1), Edu Guerra (1), Nelson Cáceres (2), Néstor Bustelo (1), Marcos Noya (2), Óscar Arruñada (1), Josín Remuñán (1), Bryan (2), Mario López (2) y David Heres (1). Cambios: Manu Rojo (1) por Chechu Suárez, min. 46. Rodrigo (2) por Bryan, min. 46. Pelayo Cuesta (1) por Edu Guerra, min. 54. Dani Castellano (2) por Mario López, min. 54. Pablo García (2) por Óscar Arruñada, min. 65. Covadonga: Buru (2); Madrigal (2), Álex Arias (3), Guille Cueto (2), Secades (1), Pablo (2), Sergio Arias (1), David Ruiz (2), Vicente (2), Xurde (1) y Miguel (2). Cambios: Emilio Morilla (2) por Secades, min. 46. Pablo Tineo (1) por Guille Cueto, min. 57. Guille Thompson (2) por Álex Arias, min. 57. Bauti (1) por Xurde, min. 65. Shufeng Yang (1) por Sergio Arias, min. 85. Goles: 0-1, min. 16: Guille Cueto. 0-2, min. 31: Álex Arias, de penalti. 0-3, min. 51: Álex Arias. 0-4, min. 80: Vicente. Árbitro: Rodríguez Montes (Nalón). Expulsó en el min.30 a los locales Néstor Bustelo, con doble amarilla, y Josín Remuñán, con roja directa. Amonestó por parte local a Rodrigo, y al visitante Pablo. Muro de Zaro: unos 250 espectadores.

José Ignacio

El Covadonga goleó al Avilés Stadium en un partido que se quedó prácticamente finiquitado a la media hora de juego, cuando el equipo local se quedó con dos jugadores menos, además de ir perdiendo ya por 0-2 tras el penalti que provocó las dos expulsiones.

La primera parte comenzó con igualdad y con alternancia de llegadas, aunque sin ninguna ocasión clara. Una igualdad que deshizo el Cova por medio de Guille Cueto, que regateó con algo de fortuna en el área para marcar el primer gol.

A la media hora de juego llegó la acción clave y que marcó el desenlace del partido, además de suponer el segundo gol visitante. El tanto llegó de penalti, transformado por Álex Arias, en una jugada que le costó la segunda amarilla a Néstor Bustelo al hacer el penalti y la roja directa al capitán Remuñán por protestar.

A partir de ese momento, lo que quedó de primera parte no se jugó demasiado. Y nada más volver de vestuarios, Álex Arias hizo el tercero con un Avilés Stadium muy debilitado. El Covadonga se dedicó a manejar el balón y el Stadium a evitar males mayores.

Redondeó la goleada el Covadonga en el tramo final con el tanto de Vicente. Un gol que cayó por su propio peso debido a la superioridad numérica del equipo de Oviedo.

Mosconia: Víctor (2);_Muñiz (2), Gonzalo (2), Berlanga (2), Pablo_Espina (2), Jandro (2), Carlos Cid (2), Palacio (2), Aitor Brito (2), Quirós (3) y Morcillo (2). Cambios:_Isma Fagir (1) por Quirós, min. 61. Nico Arce (1)_por Espina, min. 73. Uche (2) por Aitor Brito, min. 73. Jani_(1) por Jandro, min. 82. Leiza (1) por Carlos Cid, min. 82. Caudal: Jara (2);_Albuquerque (2), Mario_Sánchez (2), Diego Boza (3), Kike Fanjul (1), Montequín (2), Jairo Cárcaba (3), Julio_Delgado (3), Borja Rodríguez (2), Iván Elena (2) y Sergio Ordóñez. Cambios:_Vicente Antuña (2) por Kike Fanjul, min. 30. Velardi (2) por Montequín, min. 61. Claudio (2) por Jairo Cárcaba, min. 77. Goles:_1-0, min. 17:_Quirós. 1-1, min. 31:_Jairo Cárcaba. 1-2, min. 70:_Diego Boza. Árbitro: Itziar Álvarez Martínez (Oviedo). Expulsó al visitante Diego Boza, en el min. 80, con roja directa. Amonestó por parte local a Gonzalo, Víctor y Jani, y a los visitantes Mario_Sánchez, Montequín y Julio Delgado. Marqués de la Vega de Anzo:_500 espectadores.

El_Caudal sacó una importante victoria del campo del Mosconia, uno de los equipos que está llamado a ser candidato a estar en los puestos altos de la clasificación en Tercera, como el propio conjunto mierense.Fue un partido duro, cerrado, sin demasiadas ocasiones y en el que marcó la diferencia para los visitantes Diego Boza, que fue el mejor sobre el terreno de juego.

La primera parte se vio a dos equipos con muchos miedos, dos rivales que no querían perder un duelo que significaba algo más que los tres puntos. El equipo local fue el primero en golpear tras un balón al espacio que le puso Carlos Cid a Jandrín, que llegó hasta la línea de fondo, apuró y le puso un balón a Quirós para que marcara el primer tanto del partido.

El partido se trabó un poco a partir de ese primer tanto, con mucho juego directo, muchos duelos, y un Caudal que trató de defenderse yendo hacia adelante a por el empate. Lo consiguió en una diagonal que acabó con Boza encarando al defensa Cristian Muñiz, que se pasó de largo, se fue hacia dentro, chutó, cogiendo al portero Víctor a contrapié. El meta acertó a pesar de todo a sacar la mano, el balón tocó el palo y el rechace le cayó a Jairo Cárcaba para que marcara a puerta vacía. El partido, tenso, con dos equipos que a pesar de estar en el inicio de la temporada sentían que había mucho en juego, tuvo hasta un amago de tangana sin mayores consecuencias.

En la segunda parte hubo muy poco juego, quedándose el partido estuvo muy parado. Pero en el minuto 78, con la entrada de_Claudio, llegó el tanto de la victoria visitante en un balón que tenía controlado Víctor Muñiz, pero se lo robó el mencionado Claudio, que dio un balón al espacio a Velardi y Boza llegó al segundo palo para marcar.

El Mosconia acabó buscando el tanto del empate, que no llegó, por lo que los tres puntos se fueron a Mieres.

Ceares: Nacho Rubiera (1); Enol (2), Héctor (2), Sandoval (2), Mateo Nistal (2), Layman (2), Hugo (2), Ferreiro (2), Diego Otero (1), Carcedo (1), Pedro (1). Cambios: Madeira (1) por Diego Otero, min. 63; Samu (1) por Carcedo, min. 67; Rafa Felgueroso (s.c.) por Mateo Nistal, min. 83; Feito (s.c.) por Pedro, min. 83. Tuilla: Guille (3); Vallaure (2), Guti (1), Sergio (2), Gelu (1), Naya (1), Galo (1), Diego (2), Rober (1), Monasterio (2), Álex (1). Cambios: Sergio González (1) por Diego, min. 55; Mini (1) por Guti, min. 55; Cris Rubio (s.c.) por Naya, min. 80; Milu (s.c.) por Vallaure, min. 80; De la Cruz (s.c.) por Galo, min. 87. Goles: 1-0, min. 20: Ferreiro. 2-0, min. 27: Mateo Nistal. 2-1, min. 39: Diego. Árbitro: Agoultin Boumater (Oviedo). Amonestó a los visitantes Guti, Galo, Vallaure y al entrenador Chiqui de la Paz. La Cruz: 350 espectadores.

Mon cano

Gijón

El Ceares arrancó con dominio y ya en los primeros minutos el Tuilla protestó un gol anulado en un saque de esquina que el asistente invalidó. El encuentro entró después en una fase monótona hasta que Ferreiro, en el minuto 20, lo agitó con un golazo: un balón desde la izquierda le llegó en la frontal y, sin detenerlo, enganchó un obús a la escuadra. Poco después, en el 27, un saque de banda terminó en centro de Diego que Mateo Nistal remató desde el punto de penalti para poner el 2-0.

El Tuilla reaccionó antes del descanso aprovechando un grave despiste defensivo local que dejó a Diego solo para batir a Nacho Rubiera por alto en el minuto 39. Esa diana devolvió la esperanza a los visitantes, aunque el Ceares pudo ampliar la renta en dos ocasiones claras. En el 70, con un lanzamiento directo de Sandoval que volvió a encontrar la respuesta de Guille, que desvió a córner. En la segunda mitad el equipo de Chiqui de la Paz dio un paso adelante y puso en apuros al Ceares, que tuvo que sufrir para conservar la ventaja. Pese al empuje visitante, el marcador no se movió y los gijoneses se quedaron con una victoria trabajada, cimentada en su gran primera parte.

Llanera: Javi Benítez (2), Izan (2), Dominic (2), Traoré (2), Mikel Busto (3), Álex Solís (2), Mathieu (2), Miguel Estébanez (2), Dani Collado (3), Viti (3), Romaric (2). Cambios: Rober (1) por Izan, min. 55; Dani Corgo (1) por Álex Solís, min. 55; Guille Vaamonde (1) por Miguel Estébanez, min. 55; Pedro (s.c.) por Dani Collado, min. 82; Ramón (s.c.) por Romaric, min. 84. San Martín: Enol Ordóñez (2), Baragaño (1), David Vega (2), Juan Terradinos (2), Sergio Camblor (2), Marco (2), Mateo Biforcos (2), Jairo Santos (2), Yago (2), Jota-Manu (2), Aitor (2). Cambios: Felipe Cigales (1) por Jota-Manu, min. 60; Jorge Varela (1) por Baragaño, min. 60; David Fernández (1) por Marco, min. 60; Pimentao (1) por Yago, min. 73; Diego López (1) por Mateo Biforcos, min. 73. Goles: 1-0, min. 5: Dani Collado; 2-0, min. 64: Romaric; 3-0, min. 76: Mikel Busto; 4-0, min. 82: Dani Collado. Árbitro: Goa Aladro (Gijón). Amonestó al local Dominic y al visitante Biforcos. Pepe Quimarán: 260 espectadores.

Dani Ruiz

Posada Llanera

El Llanera se adelantó muy pronto, en el minuto 5, cuando Dani Collado aprovechó un rechace para marcar con un potente disparo desde la frontal. El San Martín respondió con llegadas peligrosas, pero se topó con un Javi Benítez muy seguro bajo palos. Con esa mínima ventaja se llegó al descanso. Tras la reanudación, el Llanera dio un paso al frente. En el 64, una buena triangulación acabó con un centro de Dani Collado que Romaric transformó en el 2-0. Apenas doce minutos después, Mikel Busto remató de cabeza un saque de esquina para ampliar la renta. Ya en el 82, otra vez Dani Collado cerró la cuenta con el 4-0 definitivo.

El San Martín fue de más a menos ante un Llanera que mostró pegada y firmeza en su primer triunfo del curso.

L’Entregu: Gonzalo_(1);_Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (2), Mateo Casas (3), Kike Meaurio (1), Cristian_García (1), Pereira (1), Borja (3), Fran Pacoli (2), Leyder (2) y Mario Canal (1). Cambios:_Javi Gutiérrez (1) por Leyder, min. 63. Brañanova (1) por Cristian García, min. 78. Álvaro Díaz (1) por Kike Meaurio, min. 78. Jorge Hernández (s.c.) por Pereira, min. 85. Sergio (s.c.) por Canal, min. 85. Navarro: Mateo Helguera (1);_Hugo Rodríguez (2), Javier Álvarez (1), Alejandro Fernández (1), Alfredo del Río (1), Luis Sánchez (1), Adrián_Sánchez (1), Raúl Prado (2), Cubria (1) , José González (1) y Ameijide (2). Cambios:_Enol_Sánchez (1) por Alejandro Fernández, min. 59. Luis Álvarez (1) por Alfredo del Río, min. 68. Frabrice (1) por Raúl Prado, min. 68. Jorge Castro (s.c.) por Adrián_Sánchez, min. 82. Wellington (s.c.) por José Ameijide, min. 82. Goles: 1-0, min. 41:_Pereira, de penalti. 2-0, min. 76:_Borja. Árbitro:_Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó a Leyder, y a Adrián_Sánchez y Luis Sánchez. Nuevo Nalón:_unos 250 espectadores.

juan merino

El_Entrego

L’Entregu ganó un partido de poco ritmo, con una primera parte en la que las más claras fueron del Navarro, pero en la que L’Entregu sacó un penalti que transformó Pereira. En la segunda mitad, el partido siguió con poco ritmo y Borja acabó sentenciando.

Sporting Atlético: Iker Venteo (2); Iker Martínez (2), Lusshenhoff (2), Pablo Sánchez (2), Carlos Hernández (2); Borja Montes (1), Aarón Quintana (2), Mancha (1), Ferreres (2), Oyón (2) y Medrano (1). Cambios: Álex Diego (2) por Iker Martínez, min. 27; Samu Montes (2) por Borja Montes, min. 46; Marcos Fernández (1) por Medrano, min. 46; Lozano (3) por Mancha, min. 61; Yosmel (2) por Ferreres, min. 61. Gijón Industrial: Raúl Rodríguez (2); Quintín (2), David Blanco (2), Mauro Suárez (2), Joaquín Peña (2); Rueda (2), Adri Rodríguez (2), Miguel Sánchez (2), Héctor Núñez (2), Néstor Ruiz (2) y Borja Prieto (2). Cambios: Álvaro García (2) por Quintín, min. 32; Isra Villoria (1) por Adri Rodríguez, min. 64; Álvaro Gutiérrez (1) por Néstor Ruiz, min. 81. Gol: 1-0, min. 74: Yosmel. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó al jugador local Álex Diego y al visitante Borja Prieto. Mareo: 500 espectadores.

D. Blanco

Gijón

El Sporting Atlético debutó en Mareo con victoria ante el Gijón Industrial (1-0) en un partido sin brillo, pero en el que acabó imponiéndose gracias a una acción individual de calidad que desniveló la balanza. El filial rojiblanco, después de dejarse dos puntos en Pravia en la primera jornada, estrenaba su casillero de triunfos con un gol de Yosmel a falta de un cuarto de hora para el final, en una cita en la que el fútbol quedó en un segundo plano frente al oficio y la paciencia.

El conjunto de Samu Baños salió con la intención de marcar territorio desde el inicio, monopolizando la posesión del balón. Sin embargo, esa superioridad no se tradujo en ocasiones de peligro. Los ataques se concentraban por las bandas, con internadas de los extremos y laterales que no encontraban rematador. Álex Oyón, muy activo entre líneas, trataba de dar continuidad al juego, pero el Indus supo cerrarse bien, defendiendo con orden y esperando su oportunidad.

El primer tiempo transcurrió sin apenas ocasiones claras, aunque Borja Montes tuvo la mejor opción para abrir el marcador tras un centro desde la derecha que remató fuera.

El gol llegó en el minuto 74 tras una genialidad de Álex Lozano. El atacante rojiblanco picó el balón por encima del guardameta visitante y Yosmel, atento, cabeceó a la red para establecer el 1-0. El tanto fue un jarro de agua fría para el equipo fabril, que hasta entonces había mantenido vivo el empate. Los visitantes trataron de adelantar líneas en busca de la igualada, pero no lograron inquietar a Iker Venteo. El Sporting Atlético, con el marcador a favor, se limitó a manejar los tiempos y conservar una victoria que se había puesto cara.