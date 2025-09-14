La travesía Playas del Oeste de disputa hoy en Gijón
Rogelio M.
Gijón
La Travesía Playas del Oeste, que además será la 18.ª etapa de la Copa de España Aguas Abiertas organizada por la Real Federación Española de Natación, se celebrará hoy en Gijón a partir de las 10.30 horas, con salida desde la playa de Poniente rumbo a la playa de L’Arbeyal, en un recorrido de ida y vuelta que volverá a reunir a nadadores de diferentes puntos del país. Además, habrá una prueba infantil, no competitiva.
