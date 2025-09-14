Unai Álvarez se impone en la Travesía de natación Playas del Oeste

Juventud al poder. La Travesía Playas del Oeste, 18.ª etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas del Tour 250 de la Real Federación Española de Natación, se saldó ayer en Gijón con la victoria del madrileño Unai Álvarez, de 18 años, el primero en culminar los 4.500 metros de recorrido, con salida y llegada en Poniente.

Una hora, dos minutos y 47 segundos fue el tiempo marcado por Álvarez, del Club Gredos San Diego. Segundo llegó Nil Ibáñez, del Club Atlètic-Barceloneta, y tercero Lucas Costa, del Club Ponteareas. Sandro Alcaraz, del Criptana Gigantes, obtuvo el cuarto puesto, mientras que la asturiana María González, de 17 años e integrante del Club Las Anclas, completó el top 5, siendo la ganadora en la categoría femenina.

Unai Álvarez y María González, tras su llegada a la meta. | MARCOS LEÓN

La prueba contó con 150 participantes, y que forma parte del XXI Circuito de Travesías a nado de Gijón, organizado por el Patronato Deportivo Municipal y con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. Una buena temperatura del agua chocó con un ligero viento que dificultaba por momentos las brazadas de los nadadores, cuyo principal reto fue, como aseguró Unai Álvarez, "la orientación". "Por ejemplo, de la primera a la segunda boya no se veía nada", subrayó el joven, miembro del grupo de cabeza durante toda la travesía, que arribó al Muelle de la Figar y a la playa del Arbeyal. Embarcaciones y piraguas acompañaron a los nadadores a lo largo de la competición, que tenía seis categorías.

Nadadores de la prueba no competitiva infantil, antes de lanzarse al agua.

Si Unai Álvarez fue el vencedor absoluto y en la categoría masculina, María González se impuso en la femenina, parando el crono en una hora, cuatro minutos y 15 segundos. Está en racha, pues en julio fue la primera en cruzar la meta en la Travesía Playas de Gijón, que discurría entre Peñarrubia y San Lorenzo. "Estoy muy contenta de poder ganar a gente con tanto nivel", señaló González, que en verano, cuando cesan las competiciones en piscina, se lanza a las aguas abiertas "a ver si rascamos algo", bromeaba.

Para María González, la visibilidad ayer también supuso un hándicap. "Iba bastante perdida, viendo las boyas de los chicos de la cabeza, pero al girar la cuarta boya se me fueron, me empezó a dar el sol de frente y fue un desastre", explicó María González, a la que el último tramo se le hizo "infinito". En categoría femenina, secundaron a González en el podio las asturianas Alba Ortiz, del Club Ponteareas, y Blanca Alonso, del Club Ciudad de Oviedo.

Los tres más rápidos de la mañana, Unai Álvarez, Nil Ibáñez y Lucas Costa, departían nada más pisar la arena sobre las, por momentos, complicadas condiciones de la prueba. "Había algo de oleaje y las boyas estaban lejos unas de otras; el primero que viera una hacía un cambio de ritmo", aseguró el madrileño, que comenzó en natación a los seis años y ya ha ido convocado con la selección española de la modalidad. "Venimos a coger experiencia para competiciones internacionales", indicó Álvarez.

La jornada incluyó asimismo una prueba no competitiva dirigida a menores de 8 a 14 años. Concurrieron 42 nadadores, que realizaron un recorrido de unos 200 metros. Daban igual las posiciones, cada uno recibió su medalla al salir del agua. La próxima cita del Circuito de Travesías a nado de Gijón tendrá lugar el 25 de diciembre, en el Puerto Deportivo, con la clásica Travesía de Navidad.