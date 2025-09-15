El 20 de septiembre tendrá lugar la 13.ª Marcha Solidaria de Bicicleta de Montaña Monte Areo BTT, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. La recaudación se donará a partes iguales a la investigación contra el cáncer infantil a través del Instituto de Investigación Sanitaria la Fe de Valencia y a la Asociación Galbán.