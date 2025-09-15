13.ª Marcha Solidaria de Bicicleta de Montaña Monte Areo
El 20 de septiembre tendrá lugar la 13.ª Marcha Solidaria de Bicicleta de Montaña Monte Areo BTT, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. La recaudación se donará a partes iguales a la investigación contra el cáncer infantil a través del Instituto de Investigación Sanitaria la Fe de Valencia y a la Asociación Galbán.
