La Copa Iberdrola de bádminton es de Oviedo

El Club Bádminton Oviedo hace muchas cosas bien y la consecuencia es una trayectoria envidiable. El club asturiano sumó ayer su cuarta Copa Iberdrola, la máxima competición femenina por equipos de este deporte a nivel nacional, hito del que ningún otro club español puede presumir. Lo hizo, además, con contundencia y demostrando que tiene una cantera espectacular. El Bádminton Oviedo ya había logrado esta Copa Iberdrola en 2018, 2021 y 2024.

Una victoria clara y a domicilio

En esta ocasión, la Copa Iberdrola se disputó en Toledo y comenzó el sábado con una primera ronda y unos cuartos de final en los que el equipo de Oviedo fue muy superior a sus rivales. En las semifinales, disputadas ayer, el equipo asturiano superó al Alicante Intercity (3-1) con victorias de Kristina Sotomayor y Ruth Veiguela en dobles, Belén Soto y Ágnes Klára Korosi en individual.

Belén Soto suma el último punto

En la final se encontró con el Escola Rosalía Vigo gallego, que tampoco pudo hacer demasiado ante el equipo de Oviedo, que se impuso por un contundente 3-0, con triunfos de la pareja Kristina Sotomayor-Ruth Veiguela y de la otra pareja formada por Laura Álvarez y Agnes Korosi. El punto decisivo lo sumó Belén Soto, que debutaba en la competición como jugadora sub-17.

Se desborda la alegría

La alegría se desbordó tras esta victoria. El delegado y miembro de la junta directiva, Ángel Rodríguez, valoró lo que supone este cuarto título para el club de Oviedo: "Cada vez que volvemos a ganar sentimos que estamos escribiendo un capítulo nuevo en la historia del club y del bádminton asturiano". En su opinión, esta Copa Iberdrola demuestra que el trabajo de tantos años, el que hacen desde las canteranas hasta las jugadoras más experimentadas, "mantiene vivo un proyecto que no deja de crecer".

César González, siempre con el CBO en la cabeza

Otro de los pesos pesados del club, el técnico César González, que tiene el Bádminton Oviedo siempre en la cabeza, quiso resaltar lo difícil que es conseguir algo así y valoró sobre todo al grupo: "La Copa es una competición durísima, aquí están los mejores equipos de España y cualquier detalle decide un partido". Para él, lo que volvió a marcar la diferencia fue la unión de este grupo: "Cada jugadora supo aportar en el momento que tocaba". Así fue posible conseguir un triunfo que es "reflejo de la confianza y del compromiso de todas".

La "ilusión" de una sub-17

La guinda del pastel la puso Belén Soto, que debutaba en la Copa Iberdrola y que cerró la final ganando el tercer punto. La joven jugadora reconoció después del partido que este fin de semana ha sido "un sueño" para ella: "Poder jugar mi primera Copa y, además, hacerlo en una final tan especial es un sueño". Soto reconoció haberse puesto nervioso al ver que su partido iba a decidir el título: "Me hizo mucha ilusión".

El Club Bádminton Oviedo ya piensa en su quinta Copa Iberdrola y además quiere que se celebre en la capital europea del deporte.