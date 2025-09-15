Así fue la jornada en Primera Asturfútbol: El Sporting C, primer líder de una liga coja

El Sporting C es el primer líder de Primera Asturfútbol en una temporada que ha comenzado convulsa con la suspensión del partido que debía enfrentar ayer al Urraca y al Vallobín. El equipo de Posada de Llanes no va a salir a competir esta temporada por los problemas económicos que atraviesa y ante la ausencia de jugadores en la primera plantilla. De hecho, el Urraca , salvo sorpresa mayúscula, está abocado a la desaparición.

La victoria del Sporting C fue espectacular, endosando seis goles al Unión Comercial, pero no fue ni mucho menos la única goleada de la jornada. El Condal, recién descendido de Tercera, presentó su candidatura al ascenso con un 4-0 ante el Barcia. Más contundente aún fue la goleada del Andés, que castigó con un contundente 5-o a La Fresneda.

Otro de los recién descendidos, el TSK Roces comenzó ganando por goleada: ganó por 1-4 al Europa de Nava en el regreso del equipo naveto a la categoría.