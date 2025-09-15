El Lealtad sigue sin ganar: cae en el campo de la Sarriana (2-0)

SD Sarriana: Embadje (1); Berardodzzi (2), Olivera (2), Levrand (2), Alberto Freire (2); Ju (1), Maycon Douglas (2), Álex Millán (1), Hugo Villaverde (3), Willian (1), Edu González (1). Cambios: Parga (1) por Álex Millán, min. 83; Arona Sané (3) por Hugo Villaverde, min. 70; Iago Díaz por Willian (s.c), min. 83; David Vilán (1) por Edu González, min. 60. Lealtad: Junquera (1); Ricky Menéndez (1), Omar Hernández (1), Ambo Cissé (1), Pesquera (1), Luisen (1), Isaac Sánchez (1), Nico Pereira (1), Babafemo (1), Yerpes (1), Jaime Álvarez (1). Cambios: Saha (2) por Luisen, min. 56; Buer (1) por Isaac Sánchez, min. 56; Alorda (1) por Babafemo, min. 56; Aranda (1) por Nico Pereira, min. 67; Pelayo (2) por Jaime Álvarez, min. 83. Goles: 1-0, min. 44: Hugo Villaverde; 2-0, min. 90: Arona Sané. Árbitro: Javier Matía Gallo (Castilla-León). Roja directa a Ricky Menéndez, min. 75. Tarjetas amarillas a Berardozzi y Álex Millán; Ambo Cissé y Omar. A Ribela: Buena entrada

El Lealtad de Villaviciosa sigue sin sumar su primer triunfo en el grupo 1 de la Segunda Federación tras caer ayer por 2-0 en su visita al campo de la Sarriana, equipo de Lugo. Los gallegos lograron abrir el marcador justo antes del descanso gracias a una gran acción individual de Hugo Villaverde y sentenciaron en el descuento de la segunda mitad con un gol de Arona Sané. La falta de concentración en los momentos decisivos y la expulsión por roja directa de Ricky Menéndez en el minuto 75 fueron determinantes para que el equipo asturiano se fuera de vacío de tierras lucenses.

El partido comenzó con gran cautela por parte de ambos equipos, predominando el juego en el centro del campo. Ninguno consiguió imponer un dominio claro, aunque la Sarriana llevó ligeramente la iniciativa. La defensa asturiana se mostró sólida y apenas dejó espacios, limitando las ideas ofensivas del rival.

La primera oportunidad clara fue para el Lealtad, en un saque de banda que terminó en córner tras una mala salida del portero local. Sin embargo, el gol llegó para la Sarriana justo antes del descanso, cuando Hugo Villaverde se marchó de dos defensores y batió por bajo a Junquera tras un caño espectacular a Omar.

En la segunda mitad, el partido mantuvo la misma dinámica, con un Lealtad obligado a buscar más el área rival. Los cambios beneficiaron al equipo local y el encuentro pudo decidirse en el minuto 75, cuando Ricky Menéndez, último hombre, derribó a Arona Sané y fue expulsado. En la siguiente acción, un gol de David Vilán fue anulado por infracción en la barrera. El Lealtad tuvo una gran oportunidad en el 85, pero Embadje respondió con una parada providencial. Ya en el tiempo añadido, Arona Sané sentenció.

Tras el partido, el entrenador del Lealtad, Luis Arturo, destacó que el rival fue superior en la primera parte, aunque su equipo pudo haber empatado en la segunda: "Creo que la Sarriana fue, en líneas generales, mejor que nosotros en la primera mitad. No fuimos capaces de evitar esas circulaciones que tenían al inicio del juego. Intentamos replegarnos un poco más para que en bloque bajo les costase un poco más. Estuvimos unos minutos que sí es verdad que los controlamos, pero ellos tenían jugadores de mucha calidad, muy bien entrenados".

Con esta derrota, el Lealtad suma dos jornadas sin conocer la victoria, mientras que la Sarriana logra sus primeros tres puntos de la temporada.