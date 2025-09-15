Noval se impone en la última etapa y la general de la Subbética
Benjamín Noval (MMR Academy) sumó ayer otra victoria en su espectacular primera temporada junior. El de Laviana se impuso en la última etapa de la Challenge Subbética junior y se llevó también la clasificación general. El de Laviana se exhibió en la última etapa, sacando 1 minuto y 51 segundos al segundo, Mario Cordero.
