El vencedor del Blendio Princesa de Asturias: "Ganar este rally tan prestigioso supone un plus"

El joven de 25 años Romet Jürgenson (Paide, Estonia) se impuso este fin de semana en el rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo con el Fiesta Rally2 del equipo Past Racing. La victoria de este piloto, campeón del mundo junior, añade prestigio al rally asturiano y al vencedor, un protegido de M-Sport, la división de competición de Ford a nivel global. Jürgenson ha efectuado casi toda su carretera deportiva pilotando los modelos Fiesta, desde el Rally4 hasta los actuales Rally2 y pasando por los Fiesta Rally3. Vino a Asturias, venció y convenció. Realizó una carrera muy inteligente, veloz y sin errores detectables.

¿Contento por su victoria?

Mucho. Ganar este rally español tan importante añade un plus elevado a mi palmarés. Además, vencí a unos rivales muy veloces.

¿A quién dedica esta victoria?

Al equipo Past, que se portó fenomenal conmigo poniendo a mi disposición el mejor material, a mis ingenieros y a Daniel Alonso y Malcolm Wilson, que me ofrecieron venir a correr a España.

Fue el primer líder de la carrera en un bonito duelo con Suárez "Cohete".

Fui líder efímero, luego me remontó Suárez y recuperé la primera posición hasta el final. Logré cinco de los diez scratchs. Me sorprendió la penalización (de "Cohete"), que impidió un duelo más extenso.

¿Qué podría haber sucedido sin esa penalización? Usted le llevaba a "Cohete" 18 segundos y 7 décimas y quedaban aún cinco tramos.

No sé. Esa diferencia en otro rally puede ser suficiente, pero aquí… Yo no iba a rendirme. Había dos tramos buenos, uno muy veloz como en Estonia y luego otro muy roto, donde había que cuidar el coche.

¿Cómo se gestó su participación en este rally?

Me contactó el equipo M-Sport para ver si quería correr a primeros de septiembre un rally en el norte de España con Past Racing, uno de sus equipos satélites, y la propuesta me gustó.

Con su aceptación, Past Racing le contactó y continuó con el proyecto.

Así fue. Me llamó Daniel Alonso, CEO de Past, conversamos, me habló del Fiesta Rally2 que pondría a mi disposición, me informó de cómo era el equipo, sus éxitos y que en su equipo corría también Gil Membrado, actual campeón de España de rallies de tierra. Tal como transcurría la conversación me fui ilusionando.

Llegó a Asturias y quedó sorprendido de las instalaciones de Past Racing.

Sí, sí. Quedé impresionado con todo lo que posee el equipo, coches Ford de diferentes categorías Rally2, Rally3, Ranger para los Raids y Escort RS de Históricos y una sala repleta de importantes trofeos ganados por Daniel y los que fueron y son sus pilotos.

Cuando descubrió el rally y sus tramos de tierra, ¿qué le pareció?

Lo primero me gustó lo que fui viendo de Asturias, muy bonita, y los tramos selectivos, muy variados, donde tendría que enfrentarme a Suárez "Cohete", el ídolo local y varias veces ganador del rally, además de varias veces campeón de España.

¿Había oído hablar de los pilotos españoles?

Me dijeron que Suárez nunca daba nada por perdido, que pilotaba al límite y que sería mi mayor rival. De López, el piloto de Hyundai, había visto algunos excelentes resultados en rallies del Mundial.

López abandonó pronto.

Se cayó entre la maleza al poco de tomar la salida en el primer tramo. Una zona que patinaba mucho y que podría habernos traído complicaciones a los que le seguíamos. Una lástima.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Lo más inmediato es que correré el rally del Europeo en Croacia y para el próximo año creo que la temporada al máximo nivel en el WRC2.

¿Volverá a España?

Me gustaría correr y, además, con el equipo de Daniel Alonso.