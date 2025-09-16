Chuchi conoce el camino: el Llanera quiere volver a ascender

Chuchi Collado encara su cuarta temporada con el Llanera y lo hace a pesar de que la pasada campaña el equipo descendió de Segunda a Tercera Federación. Y es que en el club confían en un técnico que estuvo muy cerca de mantener al equipo el pasado curso, lo que hubiera sido un éxito enorme, tras hacer una fabulosa segunda vuelta. Además, Chuchi conoce el camino de vuelta, puesto que ya consiguió ascender al Llanera en la temporada 2023-24 y ahora tratará de repetirlo.

Un delantero especial para Chuchi

El equipo de Chuchi ha empezado bien la temporada, empatando en uno de los campos más complicados de Tercera, el del Covadonga, uno de los rivales que está llamado a pelear con ellos por los puestos altos de la clasificación, y goleando por 4-0 al San Martín en el Pepe Quimarán. Un partido en el que uno de los refuerzos de esta temporada, Dani Collado, dio una gran alegría a su entrenador, que además es su padre. El delantero aportó dos goles a la victoria.

"Siempre estuvo en la cantera del Sporting. El año pasado estaba en el División de Honor y esta es su primera temporada como sénior", explica Chuchi de este delantero que "está aprovechando los minutos". "Tiene que continuar, en el equipo hay buenos delanteros", advierte.

"Un objetivo complicado"

El objetivo del Llanera tras el descenso no puede ser otro que pelear por volver a subir. "Es complicado, tenemos una plantilla corta, buena para la categoría, tenemos que estar arriba, pero ascender es difícil", señala el entrenador, que es consciente de que habrá muchos equipos peleando por tomar el camino corto del ascenso acabando primeros del grupo asturiano de Tercera Federación.

Una base que ya ascendió

"La base es la del equipo que ascendió hace dos temporadas, algunos jugadores del año pasado se han ido, pero conservamos a otros jugadores como Viti, Dominique o Matías", explica el técnico sobre los cimientos en los que se sostiene el Llanera este curso. También confía mucho en Dani González, un delantero que han fichado procedente del Mosconia, pero que se incorporará al equipo en diciembre debido a que ahora está en Estados Unidos.

Un nivel siempre alto

El nivel de esta Tercera a la que regresa el Llanera es, como suele ser habitual, alto: "Todos los años hay buenos equipos, siempre se une además alguna sorpresa". En opinión del técnico asturiano, esos rivales que deben estar peleando con ellos en la parte de arriba son "el Covadonga, el Caudal el Mosconia, L’Entregu y Sporting Atlético".