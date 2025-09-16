El Cowper, un clásico del rugby ovetense que quiere volver a crecer

El Cowper lleva desde 1987 acercando el rugby en Oviedo a todos aquellos que, a una u otra edad, se han interesado por un deporte que engancha a casi todo el que lo prueba. Muy vinculado siempre a la Universidad de Oviedo, ha sido también una entidad que ha servido para que estudiantes llegados de fuera tuvieran un club en el que jugar.

Una melé en un partido del Cowper. | COWPER

Unos 40 jugadores

En estos momentos, la entidad, que cuenta con alrededor de 40 jugadores en todas sus categorías, busca sumar a más gente a la familia y para ello está haciendo una campaña de promoción. Uno de los impulsores es Salvador Rus, jugador y colaborador, que explica que este año están haciendo "bastante promoción en la Universidad y en los colegios". Reconoce Rus que la época de pandemia les hizo bastante daño: "El covid nos sentó bastante mal".

La Liga Asturcántabra

El equipo sénior masculino juega en estos momentos en la Liga Asturcántabra, una competición en la que están los equipos asturianos y un par de cántabros que ayudan a tener un calendario más amplio y competitivo. En cuanto al femenino, señala Rus que en Asturias se ha vivido una crisis también tras la pandemia: "Ha bajado bastante, en 2015 había cinco equipos y en 2020 se bajó a dos, nosotros perdimos el equipo femenino y ahora se hacen sobre todo concentraciones por zonas".

Un esfuerzo de promoción

Uno de los esfuerzos que está realizando el club ovetense es el de ampliar la base. "Estamos trabajando para traer chavales al club, queremos potenciar la escuela, ir a los colegios, vamos a hacer actividades ahora en San Mateo con el Ayuntamiento con motivo de la elección de Oviedo como ciudad europea del deporte mostrando lo que es el rugby", explica Rus.

Su caso, además, es bastante paradigmático de lo que es el Cowper. Es de León y llegó hace cuatro años a trabajar a Oviedo y quería jugar, pero hacerlo de una manera que pudiera compatibilizar con su trabajo: "Me llamó mucho la atención el buen ambiente que había, de comunidad, hay gente que incluso encuentra trabajo; es un ambiente muy bueno", señala.

"Aprender y disfrutar"

La intención es la de "crecer, aprender y disfrutar", añade Rus, que insiste en que en el Cowper se puede hacer de una forma seria pero amateur: "Cuando vienes a trabajar quieres hacer deporte, pero hasta cierto nivel de exigencia e intentando evitar en lo posible viajes y lesiones".

En cuanto a la faceta universitaria de este club, es otro de los puntos que quieren volver a reforzar, puesto que el Cowper siempre se ha distinguido por ello pero en los últimos años ha sido más complicado: "Este año queremos dar más protagonismo a la Universidad, antes sí que nos daban más facilidades pero desde hace unos años ha bajado el nivel de implicación", cuenta Rus, que reconoce que sus principales ayudas llegan del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado.

El Cowper espera en San Lázaro

En definitiva, desde el Cowper hacen "un llamamiento para que se una más gente, queremos recordar que también somos un equipo de Oviedo, que estamos en San Lázaro y que cualquiera puede venir a aprender y a disfrutar del ambiente del rugby".