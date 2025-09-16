El Gaitero Rodiles pasa de ronda en la Copa de la Reina
El Gaitero Rodiles de Villaviciosa se impuso por 3-2 al Vilalba y pasa a la segunda ronda de la Copa de la Reina, donde se enfrentará al Navalcarnero el próximo martes 23 de septiembre en Villaviciosa. El equipo asturiano, que compite en Segunda División, comienza la liga el próximo sábado en la cancha del Gran Canaria Teldeportivo.
