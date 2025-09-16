Natalio, con ambición en su bicentenario: "El siguiente objetivo, soñando, es conseguir el ascenso a Segunda División"

Quién le iba a decir a Natalio que, cuando aterrizó en el Suárez Puerta, con el equipo rozando el descenso a Regional Preferente, iba a llegar a soplar las velas de su bicentenario como futbolista del Avilés. "Era algo impensable, nunca llegué ni a imaginármelo. Cuando fiché por el Avilés decidí por objetivos, año a año, y viendo cómo iba evolucionando el proyecto. Por suerte, hemos dado pasos agigantados", reconoce el capitán del Avilés. El pasado domingo cumplió su partido 200 con la camiseta blanquiazul, escribiendo su nombre en la historia de un club que siente como propio. De debutar ante el Condal, en enero del 2020, a participar en la primera victoria avilesina en Primera Federación ante el filial de Osasuna. Y eso no es todo: "Ahora el siguiente objetivo, soñando, es conseguir el ascenso a Segunda División".

De los 200 encuentros que Natalio ha defendido la camiseta del Avilés hay dos que tiene especialmente marcados. El primero, la final del play-off ante el Rayo Majadahonda, la que a la postre se convirtió en el ascenso avilesino a Primera Federación. Para el segundo, el valenciano tiene que echar mano de su memoria. "Fue contra el San Martín, fuera de casa. O ganábamos o nos podíamos quedar sin el ascenso", afirma el valenciano, que aún se acuerda del gol que anotó aquel día. "Todo vino de un cambio de orientación de Edu a Pereira. Tiró Rafa Silveira, que no la metió, y la pelota se quedó muerta. Entré yo y la enchufé", narra el blanquiazul, que recuerda esa promoción de ascenso como una de las más difíciles de su carrera. "Fue muy duro. En esa época el equipo pasó por el covid, en mitad en la promoción tuvimos que parar, retomamos los partidos después de estar encerrados… El equipo dio la cara y conseguimos el ascenso a Segunda Federación, que era un paso clave para el proyecto", sostiene.

De estrella a revulsivo de lujo

Durante estos doscientos partidos, Natalio ha visto como su rol ha pasado de estrella y máximo goleador a ser, actualmente, un revulsivo de lujo para Dani Vidal. "Me sigo sintiendo con fuerza, la edad es un número y en cada cuerpo se vive de manera diferente", explica el delantero que, tras el encuentro ante el filial de Osasuna, recibió una camiseta conmemorativa por su hazaña. "Si soy sincero, era algo que no me esperaba porque no me acordaba del tema. Cuando acabamos de celebrar se acercó Baeza con mi hijo. Me hace mucha ilusión que el club tenga esos detalles, me siento muy identificado con todo lo que hemos vivido y lo que estamos intentando construir", asegura.

"Mi hijo dice que ya es asturiano, dice que uno es de donde pace, no de donde nace. Ya tiene hasta acento", bromea el valenciano, que, tras cinco años en la región, ya se siente uno más en el Principado. "Todo el mundo nos ha acogido muy bien y siempre me he sentido muy a gusto en esta tierra. Para mi Gijón, que es donde resido, y Avilés son ya como mi segunda casa", destaca Natalio, que es ambicioso de cara al futuro. "Hablando egoístamente y soñando mi objetivo para este año es ascender a Segunda División. Es lo que tiene que pensar cualquier futbolista ambicioso, como yo he sido durante mi carrera. Sé que es muy difícil que suceda, pero vamos a ir partido a partido, asentándonos en la categoría, y cuando pase la primera vuelta ya veremos a que podemos aspirar", sostiene el delantero, que cree que la clave para que este equipo funcione es la amplia rotación que tiene.

Unionistas, el siguiente reto

El próximo reto es Unionistas, colista del grupo 1 de Primera Federación, al que se enfrentan el domingo en el Reina Sofía. "Va a ser muy complicado, porque van a salir a muerte para tratar de puntuar frente a su gente, pero nosotros tenemos que utilizar esa ansiedad a nuestro favor", analiza Natalio, que piensa que, si hay algún gol en contra o alguna ocasión de peligro, el feudo salmantino puede empezar a temblar. "Si queremos pensar en cosas grandes y amarrar la permanencia cuanto antes tenemos que hurgar en su herida y ponerles las cosas difíciles", cierra el delantero. Eso sí, antes de volver a vestirse de corto, disfrutará como se merece de su bicentenario como blanquiazul.