Villaviciosa reúne a las grandes promesas del surf español
El asturiano Mateo Vázquez se impone en Playa España en categoría sub-18
Playa España, en Villaviciosa, fue el pasado fin de semana el escenario de las Surf Junior Series de España, un evento que reúne a las jóvenes promesas del surf nacional en una competición que estuvo marcada por las exigentes condiciones del mar y el alto nivel de los participantes. La prueba se disputó en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18, que fueron desarrollando las fases previas el viernes y el sábado para culminar con las finales el domingo, cuando todas las categorías realizaron las mangas decisivas.
Resultados en categoría sub-18
En la categoría sub-18 masculina, el ganador fue el surfista asturiano Mateo Vázquez. Por detrás quedaron Xan Atchoaren, Oxel Oregi y Fernando Ibarra. En sub-18 femenina, se impuso Saioa Ortega, siendo segunda Sol Borelli, tercera Laine Fernández y cuarta otra deportista asturiana, Kenia López.
Sub-16 y sub-14
En categoría sub-16 masculina, el ganador fue Alejo Valido, por delante de Oinatz Ortega, Álvaro Casanova y Kai Schmitz. En sub-16 femenina, la ganadora fue Adriana Hidalgo, por delante de Julieta Rodríguez, Ohiane Goñi y Cristina del Llano. En sub-14 masculina, ganó Tirso Benavides, por delante de Ander Mendiluce, Noah Marcó y Santiago Delgado. En sub-14 femenina, se impuso Nahia Calderón, con Aroa Medrano segunda, la asturiana Carla Méndez tercera y Nadia Nalesso cuarta.
El presidente de la Asturiana, "muy contento"
Jesús Espina, presidente de la Federación de Surf del Principado de Asturias, aseguró que estaban "muy contentos por acoger" esta competición en Asturias, destacando "la evolución de las niñas y los niños año a año; España tiene una base sólida de surf".
