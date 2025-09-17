Alfonso Herrero gana en el Jarama y lleva pleno en el Nacional de superbikes EVO

El piloto asturiano Alfonso Herrero venció en la cuarta prueba del campeonato de España de superbikes EVO 600cc+, que se celebró el pasado fin de semana en el trazado madrileño del Jarama, y ya suma ocho victorias seguidas. El piloto gijonés ha ganado en las cuatro pruebas en las que ha particiado, ya que en cada una de ellas hay dos carreras independientes puntuables para el campeonato nacional. Además, ha logrado todas las poles posibles.

En el circuito madrileño de Jarama, además, Herero logró rebajar su mejor tiempo, llegando a rodar en 1:42 minutos, una marca muy rápida para una motocicleta de 600cc y que tiene más de 30 años de antigüedad.

La competición sigue y el asturiano, que pertenece al equipo Homologastur-Ales-Disprosol, volverá a la carga dentro de tres semanas, cuando pñarticipará en la quinta prueba del campeonato nacional que se celebrará en el trazado gaditano de Jerez, donde Herrero tendrá su primera oportunidad de asegurarse el título de campeón de España, pudiendo hacerlo una carrera antes de que acabe el campeonato el mes de noviembre en el Circuito de Los Arcos (Navarra).