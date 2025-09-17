El Alimerka Oviedo Baloncesto busca "sin prisa" relevo a Brycen Goodine

El Alimerka Oviedo pone buena cara al buen tiempo y al malo. Feliz en su nueva casa, el remozado Palacio de los Deportes, no ha dejado que la marcha de Brycen Goodine haga mella en el buen ambiente que rodea a un club que ya ha superado 2.800 abonados para la temporada que comienza el viernes 26 de este mes (20.45 horas) con un partidazo en su nueva casa ante el Movistar Estudiantes.

Javi Rodríguez, "muy contento y feliz"

Javi Rodríguez, entrenador del equipo, reconocía ayer en el acto de entrega de los coches oficiales a la plantilla, estar "muy contento y feliz" tanto con la plantilla que han formado esta temporada como con su nuevo lugar de trabajo. La afluencia al Palacio en los tres partidos de pretemporada, que ha estado siempre en torno a los 2.000 espectadores, que encima han visto ganar a su equipo, le hace ser aún más optimista con las opciones que tienen de competir a buen nivel este curso.

El "éxito" de la campaña de abonados

El técnico gallego agrade al club el trabajo que ha hecho para que sea cada vez más la gente que se acerca a ver baloncesto al Palacio: "La culpa del éxito de la campaña de abonados es del club, es el que hace todos los méritos, el que ha conseguido unas instalaciones como las del Palacio y el que nos permite poder tener acceso a una plantilla que este año creo que es una plantilla competitiva".

Antonio Lorca

Otra parte del mérito se la da a sus jugadores: "La gente tiene ilusión por lo que estamos haciendo y los jugadores tiene también mucho mérito por su trabajo, su esfuerzo y por lo que hacen cada día. Espero que todo eso sume cada vez a más abonados, que más gente disfrute con el baloncesto en Oviedo y en Asturias, y que al final sea una comunidad de toda la región".

"Todo ha empezado muy bien"

Un aspecto, el del público, al que también hizo referencia el presidente del club, Fernando Villabella, presente también en el acto de entrega de coches: "Todo ha empezado muy bien, la inauguración del Palacio, el resultado y el juego del equipo, además de la afluencia de público, con más de 2.000 personas cada partido". Que se haya conseguido eso y que pueda ir a más es, para Villabella, culpa del equipo: "Tienen que dar lo mejor de sí mismos, como están haciendo desde el inicio de la pretemporada, y arrastrar cada vez a más gente".

La salida de Brycen Goodine

La peor parte de lo que va de pretemporada ha sido la marcha de Brycen Goodine, un jugador que dejó muy buenas sensaciones en la victoria contra el Alega Cantabria, cuando anotó 34 puntos, pero que se ha terminado marchando por motivos personales. "Hubiera sido mejor que Brycen se quedara desde el principio, pero no está en nuestras manos", dijo el presidente, que reconoció que, aunque tienen "algunas opciones avanzadas", "es mejor buscar con cierta de calma para que aparezca algo que merezca la pena".

A la búsqueda de un jugador

Al respecto, Javi Rodríguez tiene claro que "falta un jugador", pero tampoco considera que haya que dejarse guiar por las prisas: "Estamos arrastrando el mercado, necesitamos un jugador más, pero un jugador que nos sume, tendremos paciencia para ver lo que hay en el mercado". Antes de todo eso, el viernes (19.30 horas), último ensayo ante el Palencia: "Entrenamos duro porque queremos jugar duro".