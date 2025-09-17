El Bádminton Oviedo, recibido en el Ayuntamiento por su cuarta Copa Iberdrola
El Club Bádminton Oviedo fue recibido ayer en el Ayuntamiento de Oviedo tras ganar por cuarta vez la Copa Iberdrola, máxima competición femenina de este deporte en España. Jugadoras, entrenadores y directivos de la entidad fueron alabados por el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que estuvo acompañado por la concejala de Deportes, Concepción Méndez. El club ovetense es el más laureado de España en esta Copa Iberdrola tras conquistar los títulos en 2018, 2021, 2024 y el actual 2025. Durante la recepción, Canteli felicitó a todos los integrantes del club y manifestó que es "un orgullo para la ciudad" y añadió que el Bádminton Oviedo es "un referente del deporte femenino y de cantera en España".
