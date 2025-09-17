El ciclista asturiano Benjamín Noval arrasa en su temporada de debut como junior: estos han sido sus resultados

Que Benjamín Noval (Laviana, 2008)era una de las grandes promesas del ciclismo español se sabía desde antes de que debutara esta temporada en categoría junior, pero que su irrupción en un circuito mucho más amplio y competitivo iba a ser tan espectacular era bastante más difícil de esperar. A falta del Mundial y del Europeo, el asturiano suma veinte victorias de etapa y la general de cinco carreras, además de haberse proclamado campeón de España en ruta y contrarreloj.

Fichado por uno de los grandes

Un rendimiento que no ha pasado desapercibido en el circuito profesional y que se ha concretado en su fichaje por uno de los equipos más importantes del mundo, el Ineos Grenadiers, con el que ha firmado un contrato para 2027, después de su segundo año junior (es obligatorio hacer dos años en esta categoría), en el que seguirá compitiendo con su actual equipo, el asturiano MMR Academy.

Al de Laviana le queda esta temporada nada menos que el Mundial de Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre y en el que competirá tanto en la prueba en ruta, liderando al equipo de España, como en la de contrarreloj, disciplina de la que es el actual campeón de España. Tras el Mundial, entre el 1 y el 5 de octubre disputará el Europeo en Francia.

De tal palo, tal astilla

Noval, cuyo padre, del mismo nombre, fue un relevante ciclista profesional, gregario de confianza de Alberto Contador en algunas de sus grandes victorias en Tour, Giro y Vuelta a España, es un ciclista de una planta espectacular y que se encuentra muy cómodo cuando la carretera se empina.

La primera victoria junior

Su primera victoria esta temporada se produjo el 14 de marzo, en la prueba Ciudad de Bañeza, y volvió a ganar dos días después en el Memorial Chely Álvarez, proclamándose ganador de la Challenge Comarcas Leonesas. Un prometedor inicio al que dio continuidad con el triunfo en el Trofeo Santiago Santana y con un tercer puesto en el Trofeo Monte Llosorio, que le valió también para ser campeón de Asturias. Su primer gran test internacional llegó el 13 de abril en la Paris-Roubaix junior, en la que ya dio que hablar: acabó 24º. a pesar de haber tenido que superar problemas mecánicos durante la carrera.

Exhibición en la Montaña Central

Fue en Asturias, en la Vuelta a la Montaña Central, un referente del pelotón junior, donde Noval demostró estar por delante de muchos de sus rivales. Se impuso en tres de las cuatro etapas de esta prestigiosa carrera, ganando la clasificación general, la de los puntos, la de la montaña y la de mejor joven. Sin salir de Asturias ganó el Trofeo Vicente López Carril.

Otro de los grandes test que tuvo este año, en los que se medía con rivales importantes de todo el mundo, fue el Trofeo Gran Premio F.W.R. Baron de Italia y de nuevo arrasó. Fue segundo en el prólogo, ganó una etapa y se llevó la general y el maillot de los puntos.

Benjamín Noval, campeón de España junior de ruta / RFEC

Noval, insaciable

La temporada siguió y Noval ganando. El 15 de junior se impuso en el Memorial José Luis Junco y de ahí se fue a la Vuelta al Besaya, donde de nuevo dominó: ganó dos de las cuatro etapas, se llevó la general, la montaña y los puntos. Unos días después, el 27 y el 28 de junio, tuvieron lugar los campeonatos de España, donde se proclamó campeón junior en ruta y en contrarreloj. Suma y sigue.

Otra cita importante de la temporada junior es el Tour de Valromey, que se celebra entre el 11 y el 14 de julio y al que se conoce como el Tour de Francia junior. Allí ganó una etapa y fue tercero de la clasificación general, siendo el corredor más activo en la montaña para intentar recortar los segundos que perdió en la primera etapa.

Las últimas victorias

Volvió a competir hace unas semanas, en la Challenge Junior Carballo, donde ganó dos de las tres etapas y la general, y volvió a dominar en la Vuelta a la Subbética, donde se impuso en dos de las tres etapas, ganando la clasificación general, la de mejor joven, la de los puntos y la de las metas volantes.

El Mundial de Ruanda, el siguiente reto

La contrarreloj. El Mundial de contrarreloj junior, en el que participa Noval, se correrá el martes 23 de este mes de septiembre, entre las 13.50 y las 17 horas. Será sobre una distancia de 22,6 kilómetros, en Kigali. La prueba en ruta. Tres días después se disputará el campeonato del Mundo junior en ruta. Ese día Noval, que será el líder de la selección española, tendrá que afrontar un recorrido de 119 kilómetros, también en la ciudad de Kigali. La carrera comienza a las 7.50 y está previsto su final para las 11.45.