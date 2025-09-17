La jueza de gimnasia artística Montse Sirera hace historia en París

Montse Sirera hace muchas cosas en su vida. Tantas que reconoce que a veces encontrar tiempo para entrenar a gimnastas en el Grupo Covadonga, dar clases en el colegio Juan Pablo II San Miguel, cuidar a dos hijos y encima ser una jueza facultada para puntuar en prueba de Copa del Mundo de gimnasia artística es "mucha tarea".

Una pionera

Lo de ser jueza no es lo prioritario entre todas esas facetas, pero sí que la ha convertido en una pionera: es la primera española que puntúa en una prueba de la Copa del Mundo masculina de gimnasia artística después de hacerlo el pasado fin de semana en París. De hecho, tan solo son tres, incluida ella, las mujeres que lo han hecho en todo el mundo.

"Llevo muchos años en la gimnasia, la practiqué, soy entrenadora y ahora también jueza. Es un reto, pero lo llevo con normalidad", dice esta alicantina, de Alcoy, afincada desde hace ya quince años en Gijón. Para conseguirlo tuvo que pasar "un examen bastante complicado" que la faculta para estar en una categoría específica que le da la posibilidad de estar en competiciones de tanto nivel como la que se celebró en París.

Montse anima a que vengan otras detrás

Ella es la primera que lo hace en España, algo que espera que cambie pronto. "Las que vienen por detrás tienen que sustituirnos, tienen que tirar del carro, las siguientes generaciones lo harán mejor que nosotras, estoy segura. Nosotras estamos simplemente abriendo la puerta, pero las que vienen lo van a hacer fenomenal, mucho mejor que yo", insiste.

París, un escenario espectacular

En la Copa del Mundo de París, una de las más importantes y mejor organizadas, puntuó primero en la calificación. "Ahí compiten todos los gimnastas en los aparatos que eligen, los que mejor se les dan, y a mi me tocó puntuar la barra fija, de la que salieron los ocho mejores", explica Sirera. A continuación, le tocó puntuar la final de suelo: "Es algo especial, son los ocho mejores, es verdad que al principio estás preocupada, de ahí tiene que salir el campeón y es una responsabilidad".

Otro juez asturiano de elite

Sirera disfrutó mucho de la experiencia, no solo por el hecho de haber sido jueza sino por lo que supone estar en París en la Copa del Mundo, una competición que es todo un espectáculo: "Es una competición fantástica, París es brutal; para ir a verla, para a ir a puntuar, para lo que sea, yo ya había estado y cuando me ofrecieron la posibilidad ni lo dudé, había gimnastas que me decían ‘es que en los Juegos no era así de espectacular’, de verdad que es digna de verla". Además de Sirera, en esta misma Copa del Mundo estuvo el asturiano Pablo Carriles, que es juez de categoría 1, de los que solo hay 25 en el mundo. Ella, juez de ejecución, es de categoría 3, "si vas haciendo más competiciones te suben de categoría", explica.

También estuvo en París con otra jueza que está abriendo camino, la australiana Mel Jenkins, que fue la segunda del mundo en puntuar una competición masculina. La primera fue la inglesa Nikki Hanley. De momento, son esas las tres únicas que lo han hecho.