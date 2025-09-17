La peña realavilesina El Coliseo organiza viaje a Salamanca para ver al Unionistas

La peña realavilesina El Coliseo organiza un viaje para asistir al encuentro que el Avilés jugará este domingo a partir de las 20.30 horas en el municipal Reina Sofía de Salamanca frente al Unionistas. La expedición de los peñistas blanquiazules saldrá el mismo domingo, a las 8.30 horas, desde su sede (café-bar El Coliseo). Los interesados pueden apuntarse entre hoy y mañana jueves de 19 a 21 horas en la propia sede de la peña realavilesina. El precio es de viaje es 26 euros (peñista) y de 32 euros (no peñista) siendo necesario que se apunten, como mínimo, 54 personas. Las entradas para ver el Unionistas de Salamanca-Avilés no están incluidas en el precio y se regresará una vez finalizado el encuentro. El próximo partido de los de Vidal tendrá lugar en el Suárez Puerta, ante el Bilbao Athletic. Será el domingo 28 de este mes a partir de las 12.00 horas.