El Puerto Vega se mide al Alberite riojano por una plaza en la Copa

El Puerto Vega ya conoce al rival con el que jugará una eliminatoria a ida y vuelta para disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante un Primera División. Se trata del Alberite, de La Rioja. La ida se jugará 27 o el 28 de septiembre en El Campón, en Puerto Vega, y la vuelta el 4 o el 5 de octubre en el campo riojano.