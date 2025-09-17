Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto Vega se mide al Alberite riojano por una plaza en la Copa

El Puerto Vega ya conoce al rival con el que jugará una eliminatoria a ida y vuelta para disputar la primera ronda de la Copa del Rey ante un Primera División. Se trata del Alberite, de La Rioja. La ida se jugará 27 o el 28 de septiembre en El Campón, en Puerto Vega, y la vuelta el 4 o el 5 de octubre en el campo riojano.

Arcelor urge a Europa medidas para hacer frente a la crisis del acero

Carbayones en bandeja: Santi Cid ya miraba hacia la cámara siendo un niño en San Mateo

La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica

Tráfico y polvo en la avenida de la Costa: las obras en el pavimento levantan las críticas de vecinos y comerciantes:

Barbón pide a Teresa Ribera que la ayuda de Transición Justa siga a partir de 2028

La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores

Confirmado, el transporte urbano de Oviedo irá a la huelga en pleno San Mateo: estas son las fechas y los desacuerdos entre empresa y trabajadores

