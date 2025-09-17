El Real Club de Golf La Barganiza, campeón de la I Copa Principado de Asturias Senior por equipos

El Real Club de Golf La Barganiza se ha proclamado este miércoles vencedor de la primera edición de la Copa Principado de Asturias Senior por equipos, disputada en las instalaciones de la propia entidad, con la participación de ocho equipos compuestos por nueve jugadores cada uno de ellos.

El conjunto anfitrión, capitaneado por Miguel Suárez, se impuso en esta primera edición del torneo interclubs. Berta Balseiro, con 39, fue la que más puntos sumó para el equipo sierense, que alcanzó los 209. La Barganiza finalizó en lo más alto con nueve puntos de ventaja respecto al segundo puesto, que fue para el Castiello, con 200 unidades en su casillero. Araceli Huici destacó por encima de sus compañeros con 38 puntos.

Premiados en la I Copa Principado de Asturias Senior por equipos / LNE

El último escalón del podio, ya a más distancia, fue para el Club de Golf Las Caldas, con un total de 183 puntos. En este caso, los jugadores que más aportaron al equipo fueron Ricardo Martínez, Iván Ariznavarreta y Valentín Casquero, todos con 33 puntos. La competición, celebrada en un ambiente de hermandad y deportividad, dejó buenas sensaciones en su estreno en el calendario sénior del golf asturiano.