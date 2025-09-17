La sala de máquinas con mil batallas: fueron fundamentales en el ascenso del Avilés y lo siguen siendo después

Durante este verano han cambiado muchas cosas en el Avilés. El entrenador ya no es el mismo que en la temporada del ascenso, Babin tiene nueva pareja de baile en el centro de la zaga, las bandas se han renovado completamente… Pero si hay algo que se mantiene respecto a la pasada campaña son los dos encargados de la sala de máquinas blanquiazul. Kevin Bautista y Gete llevan como titulares los tres primeros encuentros de los avilesinos en Primera Federación, dando continuidad a un binomio que se forjó durante la segunda mitad de la pasada campaña.

Kevin Bautista, frente al Rayo Majadahonda. / LNE

El último encuentro, la victoria ante el filial de Osasuna, fue una gran muestra de lo que puede ofrecer esta pareja. El primero dio un auténtico recital, tanto a la hora de salir ganador de duelos como para repartir juego, mientras que el segundo, además de anotar el primer tanto del Avilés en Primera Federación, sigue siendo el ancla defensiva que da equilibrio al equipo. Aunque parte de la afición podía llegar a pensar que, con el cambio de categoría, este dúo se podría romper, este inicio de campaña les está dando más peso si cabe en el equipo.

La pareja Kevin Bautista-Gete no se pudo empezar a ver en el Avilés, de manera continuada, hasta el mes de enero. Cierto es que ambos compartieron minutos en el inicio de la pasada temporada, pero una grave lesión del centrocampista cántabro, que conllevó que desde el club decidiesen quitarle la ficha, hizo que no volviesen a compartir terreno de juego hasta bien entrada la campaña. Los cantos de sirena de equipos de superior categoría casi hacen peligrar la pareja durante el mercado invernal, pero finalmente ambos se convirtieron en dos piezas fundamentales para conseguir el ascenso a Primera Federación. Ambos son, además, dos jugadores muy compatibles.

Gete tiene una mentalidad más defensiva, con un rol de ancla, lo que permite a Kevin Bautista tener cierta libertad para lanzarse al ataque. El sevillano sabe que, si se descuelga y pisa el área, siempre tendrá al cántabro por detrás para protegerle la espalda. Además, con estos dos jugadores en el doble pivote, el Avilés se asegura tener una gran presencia física en la sala de máquinas, clave para frenar a los mediapuntas rivales y para evitar centros laterales. De hecho, los dos son de los jugadores que más duelos ganan del conjunto blanquiazul.

A todo ello suman, además, que los dos son una gran amenaza goleadora. Gete ya vio puerta ante Osasuna B, con un gran cabezazo, y normalmente es uno de los encargados de ejecutar el balón parado, aprovechando la potencia que tiene en su golpeo. Bautista, por su parte, anotó cuatro dianas la pasada campaña, con actuaciones estelares como la que tuvo en un derbi ante el Langreo, además de animarse en varias ocasiones a probar su disparo lejano.

Eso sí, a pesar de que la pareja está más que afianzada en la sala de máquinas del Avilés, tampoco pueden confiarse en exceso. Borja Granero empieza a tener ya ritmo de competición, lo que hace que Adri Gómez, que hasta ahora ha jugado de central, pueda llamar a la puerta de la zona de pivotes, sumándole competencia a Gete. El principal rival de Bautista por su puesto es Yasser, que todavía se está recuperando de unas molestias.

Lo que está claro es que el Avilés tiene un binomio en el centro del campo que sabe que funciona a las mil maravillas. Gete y Kevin Bautista han demostrado tener talento y saber compenetrarse para llevar a los blanquiazules a Primera Federación y ahora, tras conseguir ese primer objetivo, quieren seguir dándole continuidad. Sus primeras actuaciones han servido para ganarse el puesto.