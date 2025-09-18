Cerca de ochocientos jugadores en el Memorial Kike Silva del Grupo Covadonga
El torneo se jugará desde mañana al domingo en las instalaciones grupistas
El Grupo Covadonga celebrará a partir de mañana hasta el 21 de septiembre la XII edición del Torneo Máster–Memorial Kiko Silva, un evento que ya forma parte de la identidad del club. La cita rinde homenaje al fallecido Kiko Silva, jugador y socio muy querido, recordado por su compromiso y pasión por el hockey.
En la presentación se destacó que el torneo es mucho más que una competición: es un espacio de convivencia, recuerdo y la amistad que caracterizaba a Kiko Silva. En esta edición participarán más de veinte clubes nacionales e internacionales y cerca de 800 deportistas, consolidando al torneo como uno de los referentes del hockey máster en España.
El memorial se cerrará el domingo 21, a las 13.00 horas, con la entrega de trofeos en el campo de hockey del Grupo.
