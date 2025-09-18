La competición de bádminton en División de Honor comienza con derbi asturiano
La temporada en la máxima categoría empezará con un partido que no saldrá del Principado: Astures y Oviedo se miden en La Tejerona
La nueva temporada de la División de Honor de la Liga Nacional de Clubes arranca este sábado con un encuentro inédito en Gijón. El Pabellón de La Tejerona acogerá, a partir de las 12.00 horas, el primer derbi asturiano en la máxima categoría, con el enfrentamiento entre Astures y Bádminton Oviedo.
El Oviedo mantiene la base de un bloque consolidado en la élite. Entre sus nombres propios figuran Laura Álvarez, Amaia Torralba, Ágnes Klára Korosi, Ruth Veiguela, Kristina Sotomayor, Vicente Gázquez, Álvaro Leal y el olímpico salvadoreño Uriel Canjura, acompañados por jóvenes promesas de la cantera como Marcos García y Adolfo López.
El director técnico, César González, destaca la importancia del derbi: "estamos muy emocionados de hacerlo en Gijón".
Por su parte, el Astures debuta en la categoría tras lograr el ascenso el curso pasado. Su entrenador, David Gómez Casanovas, reconoce la mezcla de "ilusión y nervios" en vísperas del debut.
El conjunto mantiene el bloque del ascenso y se refuerza con incorporaciones como Claudia Leal, Yanis Gaudin, Ciara Torrance o Alberto Perals, con los que espera ser competitivo frente a rivales directos como Alicante y San Fernando. La cita en Gijón marca un hito: por primera vez, dos equipos del Principado estarán presentes entre los diez mejores clubes de España.
