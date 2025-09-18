David Vázquez triunfa en el campeonato de Asturias de rollerski

La Estación Invernal y Montaña Valgrande-Pajares acogió el campeonato de Asturias de rollerski 2025-Subida Cuitu Negro Rollerski, con la participación de 10 deportistas, los cuales completaron un recorrido de 2,5 kilómetros. El primer puesto fue para David Vázquez, que completó el recorrido con un tiempo de 20 miutos y 43 segundos. En segunda fue Juan Liébana y el pódium lo completo Juan Tenorio.