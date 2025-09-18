El director general del Alimerka Oviedo Baloncesto quiere más: "Tenemos que ser ambiciosos, el objetivo debe ser llenar el Palacio"

Fernando García (Oviedo, 1977), más conocido como Ferdi, lleva un verano frenético. El director general del Alimerka Oviedo ha tenido que gestionar una campaña de abonados clave para el futuro del club y prepararlo todo para que el aterrizaje en el Palacio de los Deportes se produjera de la mejor manera posible. De momento, las cosas van bien: van casi 3.000 abonados, el objetivo que se marco el club, y el equipo que entrena Javi Rodríguez tiene buena pinta.

Una valoración de lo que va de campaña de abonados.

Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Nuestro objetivo era llegar a 3.000 abonados, algo que parecía inalcanzable, pero estamos por encima de los 2.800 y todavía quedan 10 días para empezar la Liga. Esperamos que con el tirón de esta semana podamos cumplir ese objetivo, que era un sueño para nosotros, pero tenemos que ser ambiciosos y viendo la respuesta de la afición, no solo de Oviedo, sino de toda Asturias, hay que intentar lograr mucha más masa social. Uno de los objetivos claros de este año es intentar llenar el Palacio.

Antonio Lorca

¿Lo ve posible?

Sería un sueño para todos los que formamos parte del Oviedo Baloncesto. Queremos seguir siendo ambiciosos, hacer bien nuestro trabajo y poner todos los medios para que el Palacio se pueda llenar.

La pretemporada está yendo bien, tienen casi 3.000 abonados y debutan contra Estudiantes. ¿Una oportunidad para llenarlo?

Los resultados de pretemporada y la pinta que tiene el equipo ayudan. Es un equipo muy disfrutón, divertido y con el que la gente se lo va a pasar bien cuando venga al Palacio. Sí, empezar la liga el viernes 26 de septiembre (20.45) con un equipo como Estudiantes es una oportunidad excelente para intentar conseguir ese primer lleno.

Sasu Salin, un semifinalista del Eurobasket; Granger, Vaulet, Garino... parece un buen reclamo.

Sí, Estudiantes otra vez tiene una plantilla hecha para intentar ascender, pero sabemos que esta Liga cada vez es más complicada y sigue subiendo de nivel. Eso para nosotros es bueno, aunque nos coloca en una posición un poco más complicada deportivamente.

Ha hablado mucho del Palacio, llevan ya alrededor de un mes allí. ¿Cómo ha sido el aterrizaje?

Este nuevo proyecto del OCB gira en torno al Palacio. El aterrizaje ha sido estupendo, mejor imposible. Los resultados acompañan y en cuanto a la instalación todavía estamos viendo un poco cómo funciona. Es nuevo para todos, pasas de una instalación pequeña en donde todo era más familiar y más sencillo de organizar a una instalación de primer nivel en la que tienes que tener en cuenta muchas cosas.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB / Irma Collín / LNE

¿Qué les dicen los aficionados sobre su nueva casa?

Están muy sorprendidos. Todo el mundo pensaba que con el traslado al Palacio se iba a perder un poco la cercanía y en cambio se están dando cuenta de que allí puedes ver y vivir el baloncesto desde cerca, que se genera un ambiente muy bueno. Se sienten protagonistas, ven que pueden ayudar y empujar al equipo, llevarlo en volandas a conseguir resultados que de otra manera no podrían conseguir. Se está trasladando el espíritu de Pumarín al Palacio.

Los rivales cuando vienen destacan cómo ha quedado el Palacio.

Nos conocen desde hace muchos años, pero la imagen del club ha cambiado. Por eso, hay que ser ambiciosos porque tenemos una instalación que lo permite. Primero tenemos que ponernos al nivel de los equipos medios de la Liga y después intentar seguir dando pasos para competir lo más arriba posible.

¿Cómo están yendo los abonos del anillo azul que han reservado para los socios del Real Oviedo?

Estamos por encima de 600 y nuestro objetivo es llegar a los 800, que es llenar el anillo azul. Esperamos que en estas dos semanas haya gente que se siga animando. Queremos no solo llegar a ese sueño que era hacer 3.000, ahora todos tenemos en la cabeza ser ambiciosos e intentar llegar a los 3.500.

En lo deportivo, parece que el equipo funciona, el lunar ha sido la marcha de Brycen Goodine.

Al configurar el equipo entendimos que un jugador con las características de Goodine era una buena apuesta, desafortunadamente y por temas extradeportivos el chico ha decidido rescindir su contrato. No nos queda otra que respetarlo.

¿Avanzan en un sustituto?

No queremos precipitarnos e intentaremos que cuando lo incorporemos sea porque tenemos claro que es el jugador que se necesita.

Se habla mucho del primer equipo y del Palacio. ¿Qué tal van las cosas en la cantera?

Como filosofía de club, siempre hemos tenido claro que había que llevar al primer equipo arriba, pero que esto sin una cantera no tendría sentido. Igual que una cantera tan amplia como la nuestra sin un espejo donde mirarse sería complicada. Estamos creciendo en masa social, en estructura, en primer equipo y también en la cantera. Ha aumentado el número de equipos, el número de niños y niñas que están jugando y compitiendo. El trabajo de los responsables de la parcela deportiva, del resto de entrenadores y de la estructura de cantera está siendo formidable.