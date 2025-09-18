El padre de 82 años y el hijo de 51 que conquistan los mismos torneos de tenis en Asturias
Carlos Rivas padre, ovetense de 82 años, y su hijo de 51 comparten más que el nombre: el amor por el tenis y los mismos triunfos con tres décadas de diferencia: "Cuando entras en la pista te olvidas de todo"
Carlos Rivas Alonso, ex piragüista con 15 títulos de España, cambió su rumbo en 1968 al abrir la tienda Deportes Rivas en Oviedo. Medio siglo después, comparte con su hijo Carlos Rivas Velasco, fisioterapeuta, no solo la pasión por el deporte sino también las mismas victorias en las pistas de tenis.
Dos generaciones, los mismos títulos
Rivas padre, que estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de México, se volcó en el tenis casi por casualidad al empezar a vender raquetas en su tienda. Ahora, con 82 años, mantiene una agenda semanal repleta de partidos en el Real Club de Tenis de Oviedo. "Juego mejor que antes", reconoce.
Su hijo sigue sus pasos con éxito: ganó el Torneo Virgen del Portal de Villaviciosa cuatro décadas después de que lo hiciera su padre y también figura, como él, en el palmarés del campeonato de Asturias de veteranos +35. "Compartimos victorias en los mismos escenarios", apunta.
Más que medallas
Ambos subrayan que el tenis les aporta algo más que trofeos. "Cuando entras en la pista, te olvidas de todo. Es concentración absoluta, un motor que te mantiene vivo", explica el mayor, que entrena de lunes a viernes con rivales fijos cada día.
El hijo, fisioterapeuta, destaca la salud de su padre: "No le duelen las rodillas ni la espalda, mantiene una lucidez que ya quisieran muchos con treinta años menos".
Han llegado a coincidir en torneos fuera de Asturias, como el ITF de La Coruña, en categorías distintas. "Lo bonito no es solo jugar juntos, es sentir que compartimos la misma energía y las mismas metas", resume el hijo.
La conclusión la firma Carlos Rivas Alonso, con la misma naturalidad con la que empuña la raqueta: "A mi edad no me canso, no tengo dolores y sigo disfrutando cada día. El secreto es sencillo: nunca dejar de moverte".
Suscríbete para seguir leyendo
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar