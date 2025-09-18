Polémica en la hípica española: uno de los mejores jinetes del país, asturiano, cambia de nacionalidad
El avilesino Sergio Álvarez Moya representará, a nivel deportivo, a otro país que no sea España por el conflicto con la Federación
EFE
El conflicto entre la Real Federación Hípica Española (RFHE) y los mejores jinetes en la modalidad de saltos ha propiciado que el doble participante olímpico Sergio Álvarez Moya haya cambiado la nacionalidad deportiva, según comunicó este lunes a un alto cargo federativo.
Fuentes cercanas al deportista asturiano han relatado a EFE que Álvarez Moya mantuvo una conversación telefónica con Venancio García Ovies, secretario de la RFHE, para reiterarle su desacuerdo con los criterios de selección del equipo nacional, por lo que ha comenzado a tramitar su cambio de nacionalidad deportiva.
La citada fuente explica que el caballista avilesino maneja ofertas de varias federaciones, tanto europeas como asiáticas, para representarlas en eventos internacionales y ha revelado que otros dos destacados jinetes españoles, Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro 'Fanfa', meditan adoptar una medida similar a lo largo de 2026.
Sergio Álvarez Moya, el madrileño Eduardo Álvarez Aznar y el sevillano Manuel Fernández Saro 'Fanfa' expresaron su malestar con las autoridades federativas en vísperas de los Juegos Olímpicos de París del año pasado y el conflicto estalló este verano, cuando los tres fueron excluidos de la selección española que participó en el Campeonato de Europa celebrado en La Coruña.
España pagó cara la ausencia de sus mejores binomios en el Centro Hípico Casas Novas con un pésimo resultado, ya que fue antepenúltima entre los 18 participantes del concurso por equipos y su más destacado representante, Armando Trapote, quedó cuadragésimo en la prueba individual.
