El Real Avilés Industrial marca el gol más remolón, pero al fin y al cabo, rentable

Tildar de histórico el valioso gol que Álvaro Gete marcó al dependiente osasunista igual es un poco excesivo, como también lo sería, por ejemplo, el que anotó, en la primera jornada, Dani Fernández para el Tenerife. Salvando la distancia entre el Real Avilés Industrial y el club isleño, los dos jugaron en categoría superior y ni siquiera es reseñable, desde el punto de vista histórico, que ambos sean debutantes en 1ª RFEF, pues la categoría solo tiene de novedoso la denominación, no lo que realmente encarna. Es más, si el Tenerife fue campeón del único nivel 3 monogrupo que hubo (2ªB 1986-1987), el Real Avilés Industrial militó en el de dos grupos, incluso más selectivos que los actuales, ya que tanto la 1ª como la 2ª División, a principios de los 80, cobijaban a menos equipos que hoy día.

Tras el inciso, lo trascendente es que Berto Cayarga, al servicio desde el córner, y Álvaro Gete, en leve giro de cuello y remate con el frontal, elaboraron un gol que, además de ser el inicial en el rebautizado nivel 3, valió de canje para la primera victoria en el mismo y, en consecuencia, para que el apartado anímico blanquiazul prospere.

El testarazo del cayonés también hizo posible que el primer gol de la temporada no fuera el más rezagado de la historia del Real Avilés Industrial en Liga, marca que estuvo a menos de una hora de ser superada. Después de 193 minutos de espera, el gol de Gete pasa a ser el quinto más aletargado en un inicio liguero, ránking que encabeza el que Luis Castro, también de cabeza, a centro de Ovidio Bango, anotaba en Llaranes ante el Rayo Vallecano, el 16 de septiembre de 1990, en la tercera jornada del estreno en 2ª División. En aquel instante, habían transcurrido 245 minutos sin que los blanquiazules fueran capaces de marcar en las porterías de Murcia, Elche y Rayo.

Solo un minuto menos se tardó en el arranque de 2014, cuando el equipo de Josu Uribe, ante el Sporting B y por mediación del madrileño Chevi Martín, de falta directa, abría el marcador de Mareo, tras la sequía ante Somozas y Real Oviedo.

Más cerca en la memoria está la tardanza de 2022, que duró 239 minutos. La nulidad ofensiva ante Polvorín y Coruxo daba paso al gol, en este caso inservible, de Isi Ros en Carballo. Fue aquel mal inicio, con Emilio Cañedo en el banquillo, que casi termina en éxito, hasta que lo impidió el Recreativo granadino.

La cuarta mayor dilación (232 minutos) data de 2005. Por entonces, el equipo de José Manuel Muñiz arrancaba sin goles ante Berrón y Sporting B y, al tercer intento, en Grado, iniciaba la cuenta gracias a un gol de astucia de Roberto Murias.

En cuanto a la historia de los goleadores en el estreno de competición, Álvaro Gete ya acompaña a Jesús Martín, que hace 42 años se coronó como primer industrialista en marcar –en este caso, en 2ªB–; el gozoniego Juanma Suárez, adelantado en 3ª División y Copa del Rey; Luis Castro, con el ya comentado gol ante "La Franja" en 2ª, que este martes cumplió 35 años; Suso Alonso, abridor de la veda en Copa Federación tras ser uno de los primeros canteranos integrales que llegaron al primer equipo; el tudelano (de la ovetense Agüeria) Fran Alonso, magnífico centrocampista que inauguró en Ferrol el casillero de las promociones; y el congoleño Cedrick Mabwati, probablemente el jugador más veloz de la historia blanquiazul, primero en provocar la celebración de un gol en 2ª RFEF.