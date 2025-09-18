El Urraca, excluido de la competición y cerca de desaparecer
A. L.
Oviedo
El juez único de competición de la Federación Asturiana resolvió el pasado martes la exclusión del Urraca de Primera Asturfútbol por "la renuncia a participar en el mismo una vez efectuado el calendario y previamente al inicio de la competición, con multa, descendiendo a Segunda Asturfútbol".
Asimismo, el club de Posada de Llanes se queda "sin derecho a ascender hasta transcurrida una temporada más considerándole como no participante y no puntuando ni a favor ni en contra de los demás a los efectos generales de la clasificación".
El Urraca atraviesa por problemas económicos y está abocado a la desaparición.
