El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere cerrar la pretemporada con pleno de victorias en el Palacio

Tres de tres lleva el Alimerka Oviedo Baloncesto en los partidos disputados en el remozado Palacio de los Deportes y hoy busca prolongar la racha en el último amistoso de la pretemporada. El San Pablo Burgos de ACB, el Alega Cantabria y el Monbús Obradoiro ya cayeron en la capital asturiana, y esta tarde (19.30 horas) será el turno del Súper Agropal Palencia, uno de los favoritos de Primera FEB, dirigido por el exentrenador del OCB Natxo Lezkano. La cita corresponde a la última jornada de las Series Alimerka, con acceso gratuito para los abonados.

Buenas sensaciones y crecimiento social

El club azul valora la buena imagen de su equipo en pretemporada, consciente de que los triunfos, aunque irrelevantes a nivel clasificatorio, refuerzan el objetivo de alcanzar los 3.000 socios. Actualmente, la cifra ronda los 2.800 abonados.

Javi Rodríguez se muestra satisfecho por la intensidad de los entrenamientos y por cómo se traslada ese trabajo a la pista. El técnico quiere seguir dando forma a un equipo aguerrido y veloz, mientras busca en el mercado un sustituto para Brycen Goodine, que rescindió su contrato por motivos personales.

El debut liguero, a una semana

El estreno oficial será dentro de siete días, también en el Palacio, ante el Movistar Estudiantes. El club ya ha fijado los precios de las entradas: 20 euros para adultos y 10 euros para menores de 18 años en todas las zonas del pabellón. Los niños de hasta 4 años que no ocupen asiento podrán acceder de manera gratuita.