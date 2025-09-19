Dani Vidal, técnico del Avilés, antes de medirse al colista de la categoría: "Unionistas es un equipo que va a dar mucha guerra"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, repasó la actualidad del club antes de medirse el domingo, a las 20:30 horas, a Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía. El técnico catalán no quiere que nadie se confíe a pesar de la clasificación del conjunto charro, último con cero puntos, y aseguró que "van a ser un rival que dará mucha guerra". Estas fueron sus palabras:

Estado de la enfermería

«A Julio ya lo tenemos totalmente recuperado y estamos esperando a Yasser y a Javi Cueto. Aún tenían algunas molestias y hoy no hemos podido analizarlo bien. Son los únicos que tenemos con el interrogante».

La posición de Adri Gómez

«Ahora, gracias a tener a todos los centrales recuperados, tenemos más alternativas. La versatilidad de Adri Gómez nos da un punto de tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Durante los partidos puede haber imprevistos, molestias o tarjetas y con él el abanico de opciones se amplía».

El puesto de lateral izquierdo, con tres opciones diferentes

«Es algo que como entrenador me encanta. Tener ese abanico en el puesto de lateral izquierdo es diferente, es algo que se ve más en los puestos de arriba. Dependerá de si un día quiero atacar más la amplitud, de si quiero atacar más las bandas o tener un perfil que pueda jugar por ambos costados. Osky ya empieza a estar a buen nivel de ritmo»

Unionistas, con cero puntos y entrenador nuevo nuevo

«La clasificación a estas alturas es anecdótica, pero el cambio de entrenador sí que influye. No se si tengo una varita, porque el año pasado fue algo que me pasó hasta en tres ocasiones. Echa al trate todos los informes que habíamos hecho, pero Mario Simón es un entrenador que conozco. Le gusta tener al equipo ordenador y seguramente juegue con línea de cuatro, al contrario de lo que hizo Unionistas hasta ahora, que jugó con cinco atrás. Es un técnico que le gusta que sus equipos transiten y hagan muchos centros. No ha tenido tiempo para trabajar, pero seguro que rápidamente le dará matices a los suyos».

El cambio de entrenador condiciona el análisis

«Conocemos a los jugadores a nivel individual, pero tendremos que adaptarnos a los diferentes maticos. Lo que me espero es que los niveles de intensidad, agresividad y competitividad sean muy altos. El Reina Sofía es un campo donde Unionistas se lo ha hecho pasar mal a prácticamente todos los equipos que han pasado en Primera Federación por ahí. Es un público que anima y empuja mucho».

A Salamanca sin confianzas

«Conozco a muchos de sus jugadores, me he enfrentado a ellos, y hemos tenido tiempo para analizarlos. Es un equipo que va a dar guerra, lo tengo claro. Han firmado un buen entrenador, el partido será de una dificultad máxima».

El Avilés sigue sin césped natural para entrenarse

«Es una pregunta para la dirección del club, yo estoy centrado en lo deportivo. Sé de primera mano que se están dando paso para cambiar La Toba por un césped natural lo antes posible, pero les he dicho que cuando lo sepan seguro me avisen, porque bastantes cosas tengo en la cabeza. Me consta que están trabajando en ello».

Por ahora no se ha repetido alineación

«Siempre tengo la opción de hacer un pequeño cambio. No tiendo a repetir onces durante el año, aunque todo te lo marca las circunstancias, la disponibilidad y el rival. Ante Osasuna B el equipo salió muy bien, tanto los titulares como los suplentes, y eso nos permitió mantener el nivel de juego y de intensidad para cerrar el partido».