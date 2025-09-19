El jugador del Avilés que podría cambiar de posición: ha sido titular en todo lo que va de temporada

Avanza la temporada y, con ello, Dani Vidal tiene más tiempo para colocar todas las piezas de su puzzle y, además, probar cosas nuevas. Los últimos fichajes del mercado veraniego ya han tenido tiempo para adaptarse, lo que hace que el técnico catalán tenga cada vez más recursos para crear la mejor alineación posible. Una de esas piezas que podría moverse y adelantar su posición es Adri Gómez. El centrocampista, que durante este inicio de campaña ha jugado como central, yendo de menos a más, está empezando a entrenarse en la sala de máquinas, lo que podría anticipar un futuro cambio de posición. Borja Granero cada vez está cogiendo más ritmo competitivo y, además, Eze ya se ha recuperado de sus problemas físicos, por lo que parece que el valenciano tendría que pelearse con Gete y Kevin Bautista por uno de los dos puestos de pivote.

Adri Gómez llegaba al Avilés para, en principio, pelear con un puesto con Gete, el otro pivote de corte más defensivo que tiene el conjunto blanquiazul. Pero las lesiones que han sufrido los avilesinos en el centro de la zaga obligaron a Dani Vidal a cambiar de planes. Borja Granero, uno de los últimos en llegar, necesitaba adaptarse a la competición. A ello se sumaron los problemas físicos de Julio Rodríguez y Eze, lo que hicieron que el centro de la zaga quedase bajo mínimos. Por ello, el catalán tuvo que salir ante la Ponferradina con el valenciano acompañando a Babin y, aunque ese día se le vieron las costuras, lo cierto es que mejoró de manera notable su rendimiento ante Lugo y Osasuna B.

Sus palabras

Ahora parece que podría recuperar su posición más natural. "A mí lo que me gusta es participar y ser protagonista. Estoy encantado de ayudar al equipo", explicó ayer Gómez, que destacó que las sensaciones del equipo "son buenas desde el primer día y que se vean reforzados con buenos resultados nos anima a que llegue cuanto antes el día de partido".

El valenciano habló en la previa del duelo ante Unionistas, equipo que estrena entrenador para medirse al Avilés. "Estamos cansados de vivir situaciones similares, que con entrenador nueva la victoria está asegurada. Es verdad que el equipo sale a competir con una energía diferente, aunque puede ser un arma de doble filo. Va a ser un partido muy complejo", analizó el centrocampista, que espera salir del Reina Sofía con los tres puntos. "Queremos hacer un buen trabajo durante todo el encuentro y competir, que en el vestuario creemos que es lo más importante y lo que nos llevará a la victoria", sentenció.