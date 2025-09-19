La jugadora de baloncesto ovetense Iyana Martín, baja indefinida por un proceso infeccioso

La jugadora ovetense del Permuferías Avenida, Iyana Martín, será baja indefinida por un proceso infeccioso. Así lo ha anunciado el propio club a través de redes sociales, dos días después de la ausencia de la propia jugadora por enfermedad en la presentación de la Liga Endesa.

"El CB Perfumerías Avenida quiere informar mediante del parte médico de la jugadora Iyana Martín. La jugadora Iyana Martín deberá permanecer sin entrenar ni jugar por un tiempo indeterminado marcado por la evolución de la enfermedad, al presentar un proceso infeccioso que requiere reposo deportivo. Desde el club, ponemos a disposición de Iyana todos los medios necesarios para una satisfactoria recuperación que deseamos lo más pronta posible", reza el comunicado del conjunto salmantino.

En solo dos años, Martín ha pasado de ser la MVP del Mundial sub-19 a consolidarse en la élite del baloncesto profesional con el Perfumerías Avenida, jugando una final de Copa, unas semifinales ligueras y compitiendo en Europa. Además, ha debutado en la selección española, ofreciendo un gran nivel. En el Eurobasket, todo parecía ir sobre ruedas. Tras una impecable fase inicial en Alemania, España aterrizó en El Pireo (Grecia) con aspiraciones máximas. Pero la víspera de los cuartos de final, Iyana sufrió un fuerte dolor abdominal que la llevó al hospital. El diagnóstico: colitis infecciosa. Pasó varios días ingresada, mientras sus compañeras avanzaban hasta la final luciendo camisetas con su nombre como homenaje. El vestuario estalló de alegría cuando la joven asturiana regresó justo a tiempo para vivir la gran final… aunque esta acabara con sabor amargo.

Ahora, Iyana estará de nuevo apartada de las canchas y por un tiempo indefinido, aunque desde su club esperan que se pueda recuperar cuanto antes.