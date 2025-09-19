El Lobas Oviedo se refuerza con la histórica portera Raquel Álvarez tras la lesión de Begoña Otero
La veterana portera gijonesa, exjugadora del BM La Calzada, será el recambio de Begoña Otero, que sufre una lesión de rodilla
N. L.
La lesión de larga duración de la guardameta Begoña Otero obligó al Lobas Global Atac Oviedo a moverse rápido en el mercado y apostar por una leyenda del balonmano asturiano: Raquel Álvarez, que a sus 40 años sigue ofreciendo máximas garantías bajo palos.
Una trayectoria ligada a La Calzada
La portera gijonesa se formó en el Balonmano La Calzada, donde despuntó en sus primeros años hasta alcanzar la internacionalidad en categorías inferiores y sumar experiencia en varios equipos europeos. En 2018 regresó al club fabril, en el que permaneció durante siete temporadas.
Además de su peso deportivo, Raquel es hija del recordado Miguel Ángel Álvarez, presidente de La Calzada durante dos décadas. El club gijonés, conocido como MotiveMarket.com por motivos de patrocinio, sufrió en los últimos años una grave crisis económica que lo llevó a renunciar a la competición nacional tras descender de División de Honor.
Refuerzos para un proyecto ambicioso
El Lobas Oviedo, que milita en la División de Honor Oro, ha aprovechado la coyuntura para reforzarse con varias incorporaciones: la lateral Lisa Chiagozie, la extremo Paloma Calvo y dos porteras, Aida Fernández y ahora Raquel Álvarez.
Con estos fichajes, el equipo ovetense busca consolidar un bloque competitivo que le permita aspirar a lo más alto en la segunda categoría del balonmano nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar