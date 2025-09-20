El Alimerka cae ante Palencia en un partidazo de pretemporada, el último test antes de la competición

El Alimerka Oviedo Baloncesto sufrió su primera derrota en el Palacio de los Deportes, ante el Palencia (91-97), un rival clásico al que más veces se ha enfrentado en su historia. El partido fue un auténtico espectáculo por el ritmo, la intensidad y el nivel de los jugadores, el último test de pretemporada antes del inicio de la Liga, que comenzará el viernes.

Problemas físicos en la recta final

La cara negativa llegó con los sustos de Robert Cosialls y Dan Duscak. Habrá que esperar unos días para conocer la gravedad de la posible lesión de Cosialls, mientras que Duscak, tras un golpe en el tercer cuarto, parece que podrá estar para el primer partido oficial ante el Estudiantes, un histórico del baloncesto español.

Buenas sensaciones pese a la derrota

El tercer cuarto fue una auténtica exhibición de defensa agresiva, velocidad y físico, justo lo que Javi Rodríguez busca en su equipo. Sin embargo, el último parcial dejó ver la falta de fondo de armario tras la marcha de Goodine y la ausencia de Longarela, aún recuperándose. La sobrecarga de minutos para jugadores como Parham y Lobaco pasó factura ante un equipo con la amenaza exterior de Palencia.

Actuaciones destacadas

La primera parte fue un duelo ofensivo en el que Oviedo se mantuvo a flote gracias al trabajo de Alonso Faure, Robert Cosialls y Daniil Shelist, guerreros sobre la pista que lucharon en ambos lados. Calvin Hermanson demostró su talento imparable cuando está en racha, y Fede Copes brilló mostrando su evolución en el tiro exterior.

La experiencia marcó la diferencia

La victoria final cayó del lado palentino gracias a la experiencia y talento de Kunkel y Wintering, que llegaron con más oxígeno al final. Los árbitros añadieron un protagonismo innecesario en los minutos finales, expulsando a Javi Rodríguez por dos técnicas que se podían haber evitado, una situación a la que el equipo de Oviedo tendrá que acostumbrarse en la Primera FEB.