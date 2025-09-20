El Bádminton asturiano celebra su primer derbi en la División de Honor

El Club Bádminton Oviedo arrancó la temporada con una victoria que ya forma parte de la historia del deporte asturiano. En el Pabellón de La Tejerona (Gijón) se celebró el primer derbi asturiano en la División de Honor, un enfrentamiento inédito que midió al Oviedo con el recién ascendido Club Bádminton Astures. El marcador final de 2–5 reflejó tanto la solidez visitante como la combatividad de los gijoneses en su estreno en la élite nacional.

Inicio sorprendente

El debut arrancó con sorpresa para la grada local. Yanis Louis Gaudin y Sarita Patel dieron el primer punto al Astures en el dobles mixtos, desatando la ilusión en La Tejerona. Sin embargo, el Oviedo reaccionó rápido: Yeily Ortiz y Rachel Sugden empataron en el dobles femenino, y poco después Vicente Gázquez y Adolfo López pusieron por delante a los visitantes en el masculino.

Individuales que sentencian

La ventaja ovetense se consolidó en los individuales. Kristina Sotomayor amplió la diferencia con un triunfo convincente y reconoció el esfuerzo rival: "Quiero felicitar al Club Bádminton Astures, han luchado cada partido y han fichado jugadores que pueden hacer muchos puntos. Disfruté del partido y de la organización". Mirando al futuro, añadió: "Nos sirvió para ver qué cosas podemos mejorar. El siguiente partido será contra el líder de la Liga, así que toca prepararse".

Rachel Sugden también sumó en individual, mientras que Iván Torre cerró prácticamente el encuentro con su victoria sobre Alejandro Valdés. El segundo punto gijonés llegó de la mano de Yanis Louis Gaudin, que volvió a demostrar su carácter competitivo en su partido individual.

Satisfacción visitante

El entrenador del Oviedo, Jonhattan Martínez Maseda, valoró el desempeño de sus jugadores: "Astures empezó muy fuerte con un mixto de gran intensidad", pero destacó que el equipo supo "gestionar el partido adaptándose a la velocidad del juego y sacando nuestras fortalezas". Sobre el resultado, aseguró que 2–5 a domicilio es "muy favorable".

Más allá del marcador, el derbi de La Tejerona confirma que el bádminton asturiano vive un momento histórico: dos clubes en la élite y un choque que promete repetirse como una de las grandes citas del calendario regional.