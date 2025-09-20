Dani Vidal avisa: "El Unionistas nos va a dar mucha guerra"

El Avilés visita mañana (20.30 horas) al Unionistas de Salamanca en el Reina Sofía. Pese a que el conjunto charro es colista con cero puntos, el técnico blanquiazul, Dani Vidal, pidió máxima concentración y alertó de que “serán un rival que dará mucha guerra”.

Enfermería y alternativas

El entrenador confirmó que Julio ya está recuperado, mientras que Yasser y Javi Cueto siguen siendo duda por molestias. Además, destacó la versatilidad de Adri Gómez, que le aporta tranquilidad para reorganizar la defensa en caso de imprevistos, y celebró contar con hasta tres opciones para el lateral izquierdo, lo que le permitirá variar el perfil ofensivo según lo requiera el partido.

Cambio de entrenador en Unionistas

El Unionistas estrenará técnico con Mario Simón, lo que, según Vidal, “echa al traste todos los informes” preparados. El catalán espera un equipo con defensa de cuatro, mucha intensidad y juego por bandas, en un campo donde “casi todos los rivales lo han pasado mal”.

El césped, aún pendiente

Cuestionado por la ausencia de césped natural en La Toba, Vidal se mostró al margen: “Sé que el club trabaja en ello, pero yo estoy centrado en lo deportivo”.